1:3 i 2:3. Polski klub siatkarski odpadł z europejskich pucharów

Po porażce w pierwszym meczu 1:3, siatkarki Chemika musiały w rewanżu wygrać 3:0 lub 3:1, by doprowadzić do złotego seta. Premierowa partia od początku toczyła się przy przewadze ekipy z Italii, która w środkowej części seta odskoczyła na kilka punktów (12:16). Przyjezdne lepiej prezentowały się w polu zagrywki i w bloku. Spokojnie dowiozły przewagę do końca seta (20:25).

Policzanki obiecująco rozpoczęły kolejną partię (8:7), ale w środkowej części seta przyjezdne przejęły inicjatywę i odskoczyły na kilka punktów (17:20). Gospodynie przegrały 21:25, a wynik 0:2 oznaczał wyeliminowanie Chemika z Pucharu CEV.

W tej sytuacji kolejne sety nie miały już znaczenia dla losów rywalizacji. W trzecim policzanki wygrały 25:20, w czwartym, najbardziej wyrównanym – 35:33. W tie-breaku lepsza była drużyna z Włoch (13:15).

Najwięcej punktów: Martyna Łukasik (21), Elizabet Inneh-Varga (19), Saliha Sahin (15), Agnieszka Korneluk (10) – Chemik; Kaja Grobelna (19), Martha Anthouli (14), Katerina Zakchaiou (12) – Reale Mutua.

Siatkarki Grupy Azoty Chemika Police pożegnały się z rozgrywkami Pucharu CEV. W pierwszej rundzie awansowały bez gry, po wycofaniu się z rozgrywek izraelskiego klubu Hapoel Kfar Saba, a później ograli w polskiej rywalizacji BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 u siebie i 3:1 na wyjeździe.

Wyniki meczów Pucharu CEV:

2024-01-10: Reale Mutua Fenera Chieri’76 – Grupa Azoty Chemik Police 3:1 (25:19, 16:25, 25:20, 25:19).

2024-01-18: Grupa Azoty Chemik Police – Reale Mutua Fenera Chieri’76 2:3 (20:25, 21:25, 25:20, 35:33, 13:15)

RM, Polsat Sport