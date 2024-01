Kim jest Linda Noskova - kolejna rywalka Igi Świątek w Australian Open?

Linda Noskova jest trzy lata młodsza od Igi Świątek. Czeszka urodziła się w listopadzie 2004 roku. Przygodę z tenisem rozpoczęła w wieku siedmiu lat w czeskim mieście Valašské Meziříč. W 2018 roku przeprowadziła się do Přerovu, by tam zająć się profesjonalnym graniem. Noskova zadebiutowała w 2019 roku podczas rundy kwalifikacyjnej do ITF Women's World Tennis Tour w Torino. Rok później wzięła udział w Prague Open, WTA Challenger Tour - do tego turnieju otrzymała "dziką kartę", ale odpadła bardzo szybko, bo już w pierwszej rundzie uległa Mayar Sherif.

Dla Noskovej 2022 rok był przełomowym w karierze - zakwalifikowała się do głównej drabinki French Open i dzięki temu stała się najmłodszą czeską tenisistką, która wzięła udział w turnieju głównym od czasów Nicole Vaidisovej (US Open 2006). W lipcu Noskova wygrała swój pierwszy tytuł podczas Reinert Open, pokonując Ysaline Bonaventure. Trzy tygodnie później doszła do swojego pierwszego półfinału WTA Tour na Prague Open, gdzie przegrała z rodaczką i późniejszą mistrzynią, Marie Bouzkovą. Dzięki takiemu wynikowi pierwszy raz w karierze awansowała do pierwszej setki najlepszych zawodniczek rankingu WTA, a także stała się najmłodszą czeską zawodniczką, która osiągnęła 1/2 finału od czasów wspomnianej Vaidisovej.

W zeszłym roku Noskova wzięła udział w turnieju WTA w Adelajdzie. Tam pokonała m.in. Victorię Azarenkę, Ons Jabeur i dotarła aż do finału turnieju, w którym uległa Arynie Sabalence. Z Australian Open 2023 pożegnała się dość szybko, bo już w pierwszej rundzie kwalifikacji, więc tegoroczny awans do 1/16 jest najlepszym osiągnięciem w karierze czeskiej tenisistki.

Noskova 2024 rozpoczęła na pięćdziesiątym miejscu w rankingu WTA, dzięki temu uniknęła gry w kwalifikacjach do Australian Open. Do tej pory Czeszka w AO wygrała dwa mecze. W pierwszej rundzie pokonała swoją rodaczkę Marie Buzkovą 6:1, 7:5, a w drugiej McCartney Kessler 6:3, 1:6, 6:4.

KZ, Polsat Sport