Niewiarygodny plan Realu! Oni naprawdę chcą to zrobić! To byłby szok dla kibiców

Real Madryt chce w najbliższej przyszłości wdrożyć plan, który spotkałby się z niesamowitym szokiem ze strony kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy z całego świata. "Królewscy" bowiem planują ściągnąć do siebie Kyliana Mbappe oraz Erlinga Haalanda, tworząc duet marzeń, jakiego współczesny futbol nie widział.

Tak jak wielu sympatyków futbolu na całym świecie chciało, lecz nie doczekało się zobaczenia w jednej drużynie Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiego, którzy przez wiele lat wiedli prym na swoich pozycjach, tak teraz kibice marzą, aby ujrzeć wspólnie występujących Mbappe oraz Haalanda. Obaj bowiem są uważani za godnych następców Portugalczyka i Argentyńczyka, będąc najlepszymi napastnikami globu we współczesnej erze piłki nożnej.

A który klub mógłby pozwolić sobie na tak szalony scenariusz i zakontraktowanie obu, jak nie Real Madryt? To właśnie "Królewscy" ponad dwie dekady temu zasłynęli pamiętnym "Galacticos", kiedy w krótkim odstępie czasu potrafili ściągnąć do siebie ówczesne gwiazdy, takie jak Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo oraz David Beckham. Prezydent "Los Blancos", Florentino Perez marzy o czymś podobnym dzisiaj.

Hiszpańskie media donoszą, że dla Realu priorytetem nadal jest pozyskanie Mbappe, którego kontrakt z PSG wygasa 30 czerwca tego roku. I właśnie w 2024 roku madrytczycy chcą sięgnąć po Francuza, aby w 2025 roku "upolować" Haalanda. Ma im w tym pomóc specjalna klauzula, którą Norweg ma zawartą w kontrakcie z Manchesterem City.

Umowa Haalanda z City obowiązuje do 2027 roku, ale jak informuje "AS" - jest w niej zawarty zapis umożliwiający wykupienie go - i tutaj widnieją dwa podpunkty. Jeden dotyczy klubów występujących w Premier League. Te musiałyby zapłacić 200 milionów euro. Ale drugi podpunkt mówi, że kluby spoza Anglii muszą zapłacić "tylko" połowę tego, czyli 100 milionów euro.

Żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego sugerują, że Haaland jest skłonny przenieść się do Hiszpanii, gdzie ma już wykupiony dom i często spędza tam czas.

Warto zaznaczyć, że piłkarzami Realu są inne gwiazdy - Jude Bellingham oraz Vinicius Junior. Pozyskanie Haalanda oraz Mbappe oznaczałoby nie "kosmiczny" duet, lecz kwartet, jakiego na Santiago Bernabeu dawno nie widziano.