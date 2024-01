Iga Świątek i Danielle Collins zmierzyły się w meczu w ramach Australian Open. Do kolejnej rundy awansowała Polka, wygrywając w trzech setach spotkanie, które trwało niespełna trzy godziny.

Jako pierwsza swoją rywalkę przełamała Amerykanka, która prowadziła w pierwszym secie 3:1. Świątek szybko odrobiła straty i doprowadziła do stanu 3:3. Ostatecznie lepsza w pierwszej partii była liderka rankingu WTA, która wygrała 6:4.

Po tym, jak Świątek na otwarcie drugiego seta przełamała przeciwniczkę, wydawało się, że lada chwila Polka wygra całe spotkanie. Od tamtego momentu Collins... wygrała pięć gemów z rzędu. Choć tenisistka z Raszyna wróciła jeszcze do gry i odrobiła część strat, Amerykanka triumfowała w drugiej partii 6:3.

Decydujący set rozpoczął się dobrze dla Collins - od przełamania serwisu Świątek. Niedługo potem Amerykanka dołożyła kolejne przełamanie, ale to nie zniechęciło Polki. Tym razem to liderka rankingu WTA wygrała pięć gemów z rzędu i triumfowała 6:4, tym samym wywalczając awans do kolejnej rundy Australian Open.

Wcześniej Świątek i Collins zmierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Cztery razy lepsza była Świątek, ale w 2022 roku na Australian Open półfinałowy mecz Świątek - Collins zakończył się zwycięstwem 30-latki z Florydy.

W kolejnej rundzie Australian Open 2024 Świątek zagra z Lindą Noskovą, która w trzech setach ograła McCartney Kessler.

Iga Świątek - Danielle Collins 6:4, 3:6, 6:4

BS, Polsat Sport