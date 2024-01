Wpadka organizatorów w meczu Resovii w LM. "Co to się w ogóle wydarzyło?" (WIDEO)

W tie-breaku meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Itasem Trentino a Asseco Resovią Rzeszów jedna z akcji zakończyła się w bardzo niecodzienny sposób. Gdy piłka była po stronie rzeszowian, w hali na ułamek sekundy zgasło światło, co zdezorientowało graczy polskiego klubu. - Co to się w ogóle wydarzyło? - dziwił się komentujący spotkanie Jakub Bednaruk.