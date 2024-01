Znakomite widowisko w Ostrowie Wielkopolskim. Emocjonująca końcówka przesądziła

Spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane. Dopiero po późniejszych dwóch trójkach z rzędu Karola Gruszeckiego to goście uciekali na sześć punktów. Po chwili kolejny rzut z dystansu dokładał Ben Simons. Później straty zaczęli odrabiać m. in. Rodney Chatman i Nemanja Djurisić. Ostatecznie jednak po kolejnej trójce - tym razem w wykonaniu Alexa Steina - to stargardzianie po 10 minutach prowadzili 15:22. W drugiej kwarcie Arged BM Stal zanotowała serię 10:0 i dzięki kolejnym rzutom Chatmana oraz Silinsa zdobywała przewagę! Po chwili swoimi trójkami odpowiadał jednak na to Stephen Brown. Następnie inicjatywę ponownie zaczęła przejmować drużyna trenera Andrzeja Urbana. Po trafieniu Chatmana pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:32.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Sebastiana Machowskiego wracał do gry. Gospodarze nie grali zbyt dobrze w ofensywie, a kolejne trafienia z dystansu oraz wsad Karola Gruszeckiego oznaczały tylko dwa punkty różnicy. Po chwili Alex Stein dawał prowadzenie przyjezdnym. W samej końcówce uaktywnili się jednak Aigars Skele oraz Nemanja Djurisić i po 30 minutach było 54:51. Początek kolejnej części meczu to seria 10:0 w wykonaniu ostrowian. Znowu na wyróżnienie zasłużył Chatman, a po zagraniu Djurisicia prowadzili już 13 punktami. PGE Spójnia nie zamierzała się poddawać - swoje rzuty trafiali Devon Daniels i Stephen Brown, a różnica szybko zmniejszyła się do trzech punktów. Mimo nerwówki w końcówce to Arged BM Stal zwyciężyła 77:73.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Rodney Chatman z 19 punktami. Ben Simons zdobył dla gości 18 punktów i 4 asysty.

Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - PGE Spójnia Stargard 77:73 (15:22, 23:10, 16:19, 23:22).

Punkty:

Arged BM Stal Ostrów Wlkp.: Rodney Chatman 19, Ojars Silins 15, Aigars Skele 12, Nemanja Djurisic 11, Krzysztof Sulima 8, Arunas Mikalauskas 7, David Brembly 5, Wiktor Sewioł 0, Michał Chyliński 0.

PGE Spójnia Stargard: Benjamin Simons 18, Karol Gruszecki 14, Devon Daniels 13, Stephen Brown Jr. 10, Alex Stein 7, Wesley Gordon 6, Adam Brenk 3, Aleksandar Langovic 2, Adam Łapeta 0, Dominik Grudziński 0.

