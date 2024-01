Głosuj na MVP obecnego sezonu hokejowej Ligi Mistrzów!

Podczas finałowego starcia poznamy również nazwisko najbardziej wartościowego zawodnika sezonu. Niedawno jury złożone z ekspertów z całej Europy wybrało pięciu nominowanych do tej prestiżowej nagrody.

W gronie wyróżnionych przez jurorów do nagrody LGT MVP Award w sezonie 2023/24 znaleźli się napastnik Dominik Lakatos (HC Vitkovice Ridera), napastnik Linus Lindstrom (Skelleftea AIK), bramkarz Matej Machovsky (HC Vitkovice Ridera), obrońca Tarmo Reunanen (Lukko Rauma) i obrońca Sami Vatanen (Geneve-Servette).

Najpierw głosować mogą kibice. Fani mogą to zrobić poprzez stronę internetową tylko do północy z niedzieli na poniedziałek. Głosować można TUTAJ.

Wyniki głosowania kibiców będzie się liczyć do 50% ostatecznego wyniku, pozostałe 50% głosów będzie oparte na ocenie jury.



Oto dotychczasowi zdobywcy nagrody MVP rozgrywek Champions Hockey League:



2014/15 Mathis Olimb (Frolunda Goeteborg)

2015/16 Ryan Lasch (Frolunda Goeteborg)

2016/17 Joel Lundqvist (Frolunda Goeteborg)

2017/18 Simon Hrubec (HC Ocelari Trzyniec)

2018/19 Trevor Parkes (RB Monachium)

2019/20 Ryan Lasch (Frolunda Goeteborg)

2020/21 rozgrywki odwołane przez COVID-19

2021/22 Frederik Tiffels (RB Monachium)

2022/23 Christian Heljanko (Tappara Tampere)



Historyczny awans Helwetów!

W obecnej formule hokejowej Ligi Mistrzów nigdy w finale nie występował szwajcarski zespół. Wprawdzie w sezonie 2008/09 rozegrano rozgrywki o podobnej nazwie i wówczas wygrał ZSC Lions Zurych, który w dwumeczu finałowym pokonał Metallurg Magnitogorsk. Wówczas to była forma przejściowa po rywalizacji w Pucharze Mistrzów IIHF, w dodatku rozgrywanej w nieco innej formule (między innymi uczestniczyło tylko 12 drużyn). Później zrezygnowano z prowadzenia tych rozgrywek, które ostatecznie udało się reaktywować w 2014 roku i w praktycznie niezmienionej formule obowiązuje obecnie.



Od sezonu 2014/15 ze szwajcarskich klubów szanse na awans do finału Ligi Mistrzów miały HC Davos, HC Fribourg-Gotteron i EV Zug, ale odpadały w półfinale. Czwarte podejście okazało się szczęśliwe dla Geneve-Servette. Mistrzowie kraju pierwszy mecz u siebie zremisowali z Lukko Raumą 2:2. W rewanżu, po pierwszej tercji, Finowie prowadzili po golach strzelonych przez Jakoba Stenqvista i Bradena Burke’a. Pod koniec drugiej odsłony – w odstępie zaledwie 58 sekund do remisu doprowadzili Valtteri Filippula i Sami Vatanen, a w trzeciej tercji zwycięskiego gola dla Helwetów strzelił Filippula.



Zespół z Genewy w wielkim finale zmierzy się ze Skellefteą AIK, która nie bez kłopotów pokonała w dwumeczu HC Vitkovice. Pierwsze spotkanie na Ostarvar Arenie wygrali Szwedzi, którzy do rewanżowego starcia przed własną publicznością przystąpili z dwubramkową zaliczką. Mecz rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy, którzy bardzo szybko objęli prowadzenie za sprawą bramki zdobytej przez młodego obrońcę Eliasa Salomonssona. W 33. minucie goście grając w przewadze zdołali odrobić część strat po trafieniu Marcela Barinki. Na początku trzeciej tercji gola dla Czechów strzelił były napastnik Cracovii Marek Kalus i goście potrzebowali już tylko jednego gola, aby doprowadzić do dogrywki. Mimo kilku dogodnych sytuacji wynik już nie uległ zmianie i to Skelleftea AIK awansowała do finału.

Szwedzka „tradycja” w finale…

W poprzednich ośmiu finałach CHL (w sezonie 2020/21 rozgrywki odwołano ze względu na Covid) zawsze występował przynajmniej jeden szwedzki klub i nie inaczej będzie w tym roku. Dotychczas sześciokrotnie zmagania Ligi Mistrzów wygrywały szwedzkie ekipy (cztery razy Frolunda, a po jednym Lulea HF i Rogle BK), a dwukrotnie zespoły z Finlandii (w 2018 roku była to JYP Jyvaskyla, a w zeszłym sezonie Tappara Tampere).



Pierwotnie mecz finałowy miał być rozegrany w Szwecji z racji tego, że Skelleftea AIK zajęła wyższe miejsce po sezonie zasadniczym (5.), a Geneve-Servette (7.). Jeszcze przed półfinałami w szwajcarskich mediach rozgorzała dyskusja na temat gospodarza meczu finałowego. Dotychczas to spotkanie rozgrywane było na arenie najwyżej sklasyfikowanego zespołu po fazie grupowej. W tym sezonie wprawdzie zmieniono zasady rywalizacji i wprowadzono fazę zasadniczą bez podziału grupy. Oznaczało to, że zespół z Genewy w przypadku awansu do wielkiego finału nie będzie miał żadnych szans na zorganizowanie tego spotkania. Szwajcarskie media jeszcze przed dwumeczem z Lukko podkreślały, że historyczny awans do finału ich przedstawiciela to wielki sukces sportowy, ale nie do końca finansowy. Prezydent klubu Geneve-Servette uważał, że jego klub awansując do półfinału CHL, stracił na udziale w tych rozgrywkach około 100 tysięcy franków szwajcarskich i lecąc na finał do Szwecji, to miałby niewielki zysk i to tylko w przypadku wygrania Ligi Mistrzów.



Szwajcarscy dziennikarze podkreślali również, że dla uatrakcyjnienia tych rozgrywek, należałoby zmienić formę wyłaniania gospodarza meczu finałowego.

Władze CHL jeszcze przed rozpoczęciem półfinałów, że wszystkie cztery ekipy, które zakwalifikowały się do najlepszej czwórki spełniały wszelkie wymogi, aby być gospodarzem meczu finałowego. Warunek podstawowy to oczywiście awans, ale w dalszej kolejności decydować będzie najlepszy bilans w całym sezonie 2023/24, a więc zostały zsumowane wyniki, uzyskane w fazie zasadniczej, jak i pucharowej. W tym zestawieniu Szwajcarzy legitymowali się najlepszym bilansem z całej czwórki półfinalistów, więc w tym sezonie finał Ligi Mistrzów odbędzie się w Patinoire des Vernets w Genewie. Po raz pierwszy Niedawno jury złożone z ekspertów z całej Europy wybrało pięciu nominowanych do tej prestiżowej nagrody.

Finał Geneve-Servette – Skelleftea odbędzie się 20 lutego o godzinie 19:30.