Iga Świątek, po zaciętym meczu, pokonała Danielle Collins i awansowała do III rundy Australian Open, gdzie w sobotę zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą. Spore poruszenie światowych mediów wywołało wyznanie Igi, która przyznała się, że do boju z Amerykanką zagrzewała ją klasyka rocka – Rolling Stones. Polka nie chciała zdradzić tytułu utworu. Powód był dość zaskakujący.

Australijska stacja „ABC News” głosiła w tytule: „Jak The Rolling Stones napędzają Igę Świątek w walce o pierwsze zwycięstwo w Australian Open”.

CNN szarżowało jeszcze mocniej, chyba za mocno: „Jak Rolling Stones zainspirowało Igę Świątek do powrotu w meczu z Collins”.

Wątek zafrapował także portal Tennis.com, który w tytule artykułu zauważył, że tym razem Iga Świątek zachowała dla siebie nazwę utworu z jej meczowej playlisty.

Jedno z pierwszych pytań na konferencji po meczu z Collins dotyczyło muzyki, jakiej słuchała warszawianka, wychodząc na kort.

- To była piosenka Rolling Stones. Ona pozwala mi się najlepiej skoncentrować – odparła Iga Świątek.

Dziennikarz dociekał, jaki to był utwór i miał rację, wszak jest w czym wybierać. Giganci rocka nagrali ich 422.

- Nie chcę tego zdradzać. Kilka razy to zrobiłam i później zamienili to na hymn turnieju, czy coś w tym stylu. Podczas pierwszego Rolanda Garrosa zdradziłam, że słucham „Welcome to the Jungle” Guns ‘n’ Roses i później już jej w ogóle nie słuchałam, z powodu całego zamieszania, jakie wywołała ta piosenka – uzasadniała najlepsza tenisistka, ukrywając twarz rękoma, bo takie emocje wywołało w niej wspomnienie z przebojem Gunsów z debiutanckiego albumu „Appetite for Destruction”.

Najwyraźniej muzyka pomaga Idze nie tylko na korcie, ale także poza nim, Stanowi ucieczkę od męczących pewnie dywagacji o forhendzie, bekhendzie, serwisie i elementach, które nadal musi rozwijać w swoim tenisie. Czyni z nią także osobowość, by nie rzec gwiazdę, z zasięgiem wykraczającym daleko poza świat sportu.

Iga Świątek słuchała tylko jednego utworu

Iga wyjaśniła, dlaczego tym razem zapętliła na słuchawkach tylko jeden utwór, a nie kilka.

- Mam wrażenie, że kiedy jestem naprawdę dobrze skupiona, w pewnym sensie powtarzam tę samą piosenkę przez cały mecz. To dodaje mi energii i mogę w pewnym sensie skupić uwagę tylko na tej piosence, której wkoło słucham i kwestiach technicznych w tenisie, o których nie mogę zapomnieć – wyjaśniła.

- Nie lubię, gdy mój mózg musi odbierać różne piosenki podczas przerw między gemami, bo po jednej następuje zupełnie inna. Dlatego zamierzam trzymać się tego przeboju Rolling Stones – dodała.

Choć badania dowodzą, że zaledwie co piąta młoda osoba w Polsce słucha rocka, bo znacznie popularnymi gatunkami w tej grupie wiekowej są pop i rap/hip-hop, Iga Świątek od kilku lat jest wyznawczynią starego, dobrego rock and rolla.

Iga Świątek zdradziła swe pasje muzyczne dla BBC

Temat jej zamiłowań muzycznych intryguje świat. Na ogół Polka nie robi tu żadnych tajemnic. W czerwcu 2022 r., w felietonie dla BBC, zdradziła, że na jej playliście meczowej są cztery zespoły: Led Zeppelin, AC/DC, Gorillaz i Pearl Jam.

Zapętlonych pięć utworów pozwalało jej wprawić się we właściwy nastrój przed meczem i w trakcie jego trwania. Były to: Rock & Roll, czyli klasyk z repertuaru Led Zeppelin, pobudzający lepiej niż doppio espresso Thunderstruck, który w 1990 r. wypuścił AC/DC, dwa przeboje Pearl Jam - Even Flow i Porch oraz Feel Good Inc. z repertuaru Gorillaz.

Wróćmy jednak do przebojów tenisowych. W sobotę Iga Świątek postara się wypuścić kolejny, w starciu III rundy Australian Open z 50. na świecie Lindą Noskovą, którą pokonała w lipcu ubiegłego roku 6-1, 6-4, w ćwierćfinale Warsaw Open. Będzie to zarazem starcie o przepustkę do tenisowych koncertów w drugim tygodniu pierwszego turnieju Wielkiego Szlema w tym roku.