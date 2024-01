Nowe kontrakty dla siatkarskich gwiazd. "Potrójnie wspaniała wiadomość"

Dwaj przyjmujący i rozgrywający byli bardzo mocnymi punktami ekipy z Trydentu, która w poprzednim sezonie wygrała Serie A1. Władze klubu uznały, że drużyna nadal będzie budowana wokół tych gwiazd.

- W imieniu zarządu klubu Itas Trentino chciałbym wyrazić naszą radość i dumę z tego, że mogę przekazać fanom tę potrójnie wspaniałą wiadomość. Jesteśmy świadomi, że Alessandro, Daniele i Riccardo stanowią obecny, a teraz i przyszły kręgosłup drużyny. Wszystkie trzy umowy zostały przedłużone w odstępie kilku dni. To piękny znak ciągłości i chęci do wspólnego podążania ścieżką, która - miejmy nadzieję - przyniesie nam mnóstwo satysfakcji - powiedział Bruno Da Re, prezes Itasu, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Co ciekawe, z każdym z siatkarzy podpisano dość długie jak na obecne standardy umowy. Daniele Lavia pozostanie w Trydencie co najmniej do 2026 roku, zaś Alessandro Michieletto i Riccardo Sbertoli będą zawodnikami Itasu jeszcze dłużej - do 2027 roku.

W bieżącym sezonie ekipa prowadzona przez trenera Fabio Solego spisuje się znakomicie. Po 14 kolejkach prowadzi z 37 punktami na koncie w tabeli ligi włoskiej, a kilka dni temu, mimo porażki 2:3 z Asseco Resovią Rzeszów, awansowała bezpośrednio do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

RI, Polsat Sport