Wilfredo Leon od początku sezonu zmaga się z kontuzją kolana. Przyjmujący po raz ostatni pojawił się na placu gry w listopadzie. Teraz wiele wskazuje jednak na to, że reprezentant Polski jest bliski powrotu do pełni sprawności - najlepszym tego dowodem są opublikowane w mediach społecznościowych nagrania.

Wilfredo Leon świetnie spisywał się latem podczas sezonu reprezentacyjnego. Wysoką formę chciał następnie przełożyć na występy w klubie, ale plany pokrzyżowała mu kontuzja. Niemal od początku sezonu przyjmujący boryka się z problemami z kolanem. Po raz ostatni zagrał 1 listopada - od tamtej pory spędzał czas głównie na leczeniu i rehabilitacji.

W ostatnich tygodniach z Włoch napływały jednak pozytywne wieści. Powrót do zdrowia miał przebiegać u Leona szybko. Na tyle szybko, że jeszcze w styczniu ma on wrócić do gry.



Teraz w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które zdają się potwierdzać te doniesienia. W relacji na Instagramie klub Sir Safety Perugia zamieścił wideo, na którym widać Leona na treningu. Wyskakuje on do piłki i atakuje ze skrzydła.



To jednak nie wszystko! Kilka godzin później inne wideo na swoim profilu zamieścił sam zainteresowany. "Skok za skokiem. Powoli zbliżam się do celu" - napisał.



Na powrót do wysokiej dyspozycji Leona liczą nie tylko kibice klubu z Perugii, ale również fani reprezentacji Polski. Latem odbędzie się bowiem najważniejsza impreza czterolecia - igrzyska olimpijskie.

JŻ, Polsat Sport