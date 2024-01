Wielkimi krokami zbliża się powrót Ekstraklasy. Pierwsza kolejka w tym roku zaplanowana jest na weekend 9-11 lutego. Już w piątek dojdzie do ciekawie zapowiadającego się starcia Ruch Chorzów - Legia Warszawa. Mając świadomość antagonizmów pomiędzy kibicami obu drużyn, śląska policja rozpoczęła przygotowania do tego spotkania. Na Stadionie Śląskim odbyły się specjalne ćwiczenia.

Ruch kibicowski skupiony wokół Legii Warszawa jest jednym z najsilniejszych i najbardziej licznych w Polsce. Fani stołecznych przemierzają za swoją drużyną cały kraj, a w przypadku rozgrywek międzynarodowych - również Europę.

ZOBACZ TAKŻE: Ważny piłkarz odchodzi z Rakowa! Czy mistrzowie Polski znajdą zastępstwo?

Niestety wyjazdom często towarzyszą kontrowersje, awantury czy wręcz bijatyki. Zwłaszcza jeśli Legia rywalizuje z klubem, którego kibice nie darzą się szczególną sympatią z fanami "Wojskowych". Tak właśnie jest w przypadku Ruchu Chorzów, z którym CWKS zmierzy się 9 lutego.

Mając świadomość występujących antagonizmów, śląska policja już rozpoczęła przygotowania do tego meczu. Mundurowi mieli zorganizowane specjalne ćwiczenia. Odbyły się one na Stadionie Śląskim - tam, gdzie za kilka tygodni dojdzie do spotkania Ruchu z Legią.

- Mundurowi ćwiczyli szybkie tworzenie szyków policyjnych, sprawne przemieszczanie się, oraz zatrzymania najbardziej agresywnych kibiców. W ich rolę standardowo wcielili się pozoranci, którzy starali się odzwierciedlić zachowanie agresywnego tłumu. Dla urealnienia ćwiczeń policyjny oddział został obrzucony butelkami, a brak reakcji na wezwania do zachowania zgodnego z prawem, poskutkował użyciem środków przymusu bezpośredniego - powiedział młodszy aspirant Karol Kolaczek z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, cytowany przez portal "chorzowski.pl".

Po rundzie jesiennej Legia zajmuje piąte miejsce w tabeli. Ruch jest przedostatni.

JŻ, Polsat Sport