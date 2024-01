Raków nie zwalnia tempa! Kolejny reprezentant kraju w Częstochowie

W przeddzień odlotu drużyny Rakowa na dwutygodniowe zgrupowanie w Turcji, częstochowski klub poinformował o pozyskaniu kolejnego zawodnika. To pomocnik Peter Barath, który ma za sobą dwa występy w pierwszej reprezentacji Węgier, a w lutym skończy 22 lata.

Barath rozpoczynał karierę w klubie Gyulahaza KSE, a potem kontynuował ją w zespole Kisvarda FC, skąd jako 14-latek przeszedł do Debreceni VSC, w barwach którego w 2020 roku zadebiutował w węgierskiej ekstraklasie. W ubiegłym roku został zawodnikiem Ferencvarosi Budapeszt, z którego teraz został na rok wypożyczony do Rakowa, z opcją wykupu.

- Cieszymy się, że możemy powitać Pétera Barátha jako nowego zawodnika Rakowa. Chcieliśmy dodać kolejnego środkowego pomocnika ze względu na obecną sytuację z kontuzjami na tej pozycji. Znaleźliśmy rozwiązanie w postaci wypożyczenia Pétera na 12 miesięcy z opcją wykupu. Péter idealnie pasuje do naszego zespołu dzięki swojemu atletycznemu i intensywnemu stylowi gry. Poza tym jest zawodnikiem o doskonałym profesjonalizmie i kimś, kto uwielbia dodatkową pracę. Z niecierpliwością czekamy na kolejne etapy rozwoju Pétera w naszym klubie - komentuje transfer Samuel Cardenas, dyrektor sportowy Rakowa.

To piąty piłkarz sprowadzony do Rakowa przed drugą częścią sezonu 2023/24. Wcześniej do zespołu mistrzów Polski dołączyli: bośniacki bramkarz Muhamed Sahinovic, chorwacki obrońca Matej Rodin, kenijski pomocnik Erick Otieno oraz polski ofensywny pomocnik Jakub Myszor.

KN, PAP/Informacja prasowa