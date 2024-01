Sabalenka zapytana o "odbieranie radości". Od razu zaczęła mówić o Świątek!

W 1/16 finału Aryna Sabalenka mierzyła się z 33. tenisistką WTA Łesią Curenko. Białorusinka nie dała swojej rywalce najmniejszych szans, wygrywając z nią dwa razy po 6:0.

Była tenisistka Andrea Petković zapytała wiceliderkę światowego rankingu, gdzie ukierunkowałaby tę całą energię, gdyby nie była tenisistką?

- Zdecydowanie w boks. Myślę, że nie ma innego zajęcia - ze śmiechem odpowiedziała Białorusinka.

Niemka serbskiego pochodzenia zadała Sabalence także pytanie o to, czy sprawia jej przyjemność "odbieranie innym zawodniczkom radości gry". Obrończyni tytułu zaskoczyła porównaniem do... Igi Świątek.

- No cóż, w ubiegłym roku Iga wygrała tak wiele setów 6:0. To jest jeden z moich celów. Spróbować się do niej zbliżyć - oznajmiła Białorusinka.

Kolejną rywalką 25-latki będzie Amerykanka 442. "rakieta" świata Amanda Anisimowa, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Paulę Badosę, wygrywając z nią 7:5, 6:4.