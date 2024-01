W drugim półfinale Superpucharu Włoch Inter Mediolan zmierzy się z Lazio. Transmisja meczu Inter Mediolan - Lazio na Polsat Sport Extra oraz na Polsat Box Go.

Inter Mediolan w historii rozgrywek Superpucharu triumfował siedmiokrotnie, czterokrotnie zajmował drugie miejsce. Jest zdobywcą trofeum z zeszłego roku - w finale pokonał AC Milan 3:0. Było to drugie z rzędu trofeum zdobyte przez tę ekipę.

W ten weekend mogą obronić tytuł i zapisać się na kartach historii włoskiego futbolu. Do tej pory żadna z drużyn nie wygrała Superpucharu trzy razy z rzędu - Inter może to zmienić. "Nerazzurri" do Rijadu udali się w dobrych humorach, bo w ostatnim przedpucharowym meczu rozgromili Monzę 5:1.

Lazio Superpuchar Włoch wygrało pięć razy (ostatnio w 2019 roku), trzy razy zdobyło drugie miejsce. Zawodnicy Maurizio Sarriego do półfinałowego boju z Interem przystąpią po serii pięciu wygranych meczów. Dzięki temu zyskali duże szanse na udział w europejskich pucharach.

Historycznie w starciach Interu z Lazio górą są mediolańczycy, którzy w ostatnich pięciu bezpośrednich meczach triumfowali trzykrotnie - dwa razy wygrało Lazio. Oba zespoły zmierzyły się ostatnio w grudniu ubiegłego roku. Wtedy górą również był Inter - wygrał 2:0.

W pierwszym półfinale Superpucharu Włoch Napoli pewnie pokonał Fiorentinę 3:0.

Od tego roku Superpuchar Włoch ma nowy format. Nie jest to już tylko jeden mecz finałowy, lecz turniej z udziałem czterech najlepszych drużyn organizowany poza granicami Półwyspu Apenińskiego. Dlatego włoskie zespoły półfinałowe i finałowe starcie rozegrają na Al-Awwal Park w Rijadzie (Arabia Saudyjska).

Transmisja meczu Inter Mediolan - Lazio w Polsacie Sport Extra oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:55.

