Andriej Rublow problemy na tegorocznym Australian Open miał tylko w pierwszym meczu. Jego rywalem był Thiago Seyboth Wild, który podyktował twarde warunki gry. Tenisiści rozegrali pięciosetowe spotkanie, a o zwycięstwie Rublowa zadecydował tie-break w ostatniej partii. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 3:2 (7:5, 6:4, 6:3, 6:4, 7:6 (10-6)) dla Rosjanina. Rublowa awans do 1/8 zapewnił sobie dzięki triumfowi nas Sebastianem Korda 6:3, 7:6 (8-6), 6:4.

Alex De Minaur w ostatnim meczu AO pokonał Flavio Cobolli, setnego tenisistę rankingu ATP. Pierwszy set był zacięty do stanu 2:2. Potem De Minaur odskoczył na dwugemowe prowadzenie, które powiększył i wygrał 6:3. W drugiej partii zrobiło się ciekawie przy stanie 4:3. Cobolli prowadził w ósmym gemie 30:40 i mógł doprowadzić do remisu, ale Australijczyk mu na to nie pozwolił i wygrał 6:3. Trzeci set był już całkowitą dominacją De Minaura 6:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Rublow - De Minaur na Polsatsport.pl. Początek ok. godz. 09:00.

KZ, Polsat Sport