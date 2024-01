Jannik Sinner to czwarta rakieta świata o czym mogą świadczyć wyniki jego trzech spotkań w Australian Open. Włoch nie stracił w nich ani jednego seta. Awans do 1/8 zapewniło mu zwycięstwo nad Sebastianem Baezem. Pierwszy set był zdecydowaną przewagą Sinnera - zdobył aż 12 punktów po pierwszym serwisie i be problemów wygrał 6:0. W drugiej części meczu Baez wywalczył zaledwie jednego gema, który doprowadził do remisu 1:1. Potem Sinner zwyciężył pięć gemów z rzędu i całego seta 6:1. Trzecia odsłona była najbardziej zacięta, bo Argentyńczykowi udało się wywalczyć trzy gemy, ale i tak przegrał 3:6 i dał awans włoskiemu tenisiście.

Niedzielny rywal Sinnera, Karen Chaczanow we wszystkich trzech meczach wygrał 3:1. W ostatnim spotkaniu pokonał Tomasa Machaca z Czech. Mecz rozpoczął się od prowadzenia Rosjanina 6:4. W drugiej partii Machac wygrywał już 4:1, ale potem trzy gemy z rzędu wygrał Chaczanow. Był remis 5:5, potem 6:6 i o wygranej zadecydował tie-break, w którym lepszy okazał się rosyjski tenisista 7:6 (7-4). W tzrecim secie lepszy okazał się Machac 6:4, ale w decydującym secie po tie-braku górą okazał się Chaczanow 7:6 (7-5).



Relacja live i wynik na żywo meczu Sinner - Chaczanow na Polsatsport.pl. Początek ok. godz. 06:00.

KZ, Polsat Sport