Dla Magdaleny Fręch będzie to historyczny moment w karierze. Polka po raz pierwszy zagra w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju. W trzeciej rundzie Fręch pokonała Anastazją Zacharową 4:6, 7:5, 6:4. Pierwszy set od prowadzenia 0:2 rozpoczęła polska tenisistka, jednak Rosjanka grała bardzo agresywnie, wygrała trzy kolejne gemy i już nie wypuściła prowadzenia aż do końca seta. Drugą odsłonę meczu od prowadzenia 3:0 rozpoczęła Fręch i zakończyła ją 7:5. W trzecim, decydującym secie najpierw Fręch prowadziła 3:1, a kilkanaście minut później było już 3:4, kiedy przy swoim serwisie nie zdobyła nawet punktu. Polka znów jednak zdołała wrócić do dobrej gry i zakończyła seta 6:4 i całe spotkanie 2:1.

Coco Gauff o wiele łatwiej i szybciej awansowała do kolejnej rundy Australian Open. Amerykanka w dwóch setach pokonała swoją rodaczkę, Alycię Parks 6:0, 6:2. Już w pierwszym gemie Gauff pokazała, że będzie walczyć ile sił - przegrywała już 40:0, zdołała odrobić straty i wygrać. W drugim secie czwarta rakieta świata przegrywała 2:1, ale wygrała swój serwis - doprowadzając do remisu i potem już odskoczyła rodaczce na 6:2 i zakończyła całe spotkanie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fręch - Gauff na Polsatsport.pl. Początek ok. godz. 02:00.

KZ, Polsat Sport