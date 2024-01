Mirra Andriejewa to rewelacja tegorocznego Australian Open. We wszystkich trzech meczach wyeliminowała wyżej notowane przeciwniczki. O Rosjance zrobiło się głośno, gdy w drugiej rundzie rozgromiła szóstą rakietę świata, Ons Jabeur 6:0, 6:2. Sukces Andriejewej komentowały największe gwiazdy tenisa.

- Wiem, że Mirra jest niesamowitą zawodniczką. Graliśmy już ze sobą parokrotnie. To kolejna nastolatka, która będzie należała do ścisłego światowego topu - powiedziała Aryna Sabalenka. Zachwytu nad szesnastolatką nie krył również Andy Murray,

- Być może powodem, dla którego odwróciła losy meczu, jest jej siła psychiczna. Może odwróciła losy meczu, bo jest dla siebie surowa i wymaga od siebie więcej, gdy przegrywa/gra źle? Zwyciężczyni - komplementował Szwajcar we wpisie na portalu X.

Awans do trzeciej rundy Andriejewa zapewniła sobie dzięki pokonaniu Francuzki, Diane Parry 1:6, 6:1, 7:6 (10-5).

Kolejna przeciwniczka Andriejewej - Barbora Krejcikova nie miała większych problemów, by awansować do 1/8 Australian Open. Wygrała 2:1, 2:0 i w ostatnim meczu 2:1 przeciwko reprezentantce gospodarzy, Storm Hunter. Czeszka w pierwszym secie doprowadziła do remisu 3:3, ale potem Hunter wygrała dwa gemy z rzędu i nie wypuściła już z rąk wygranej 6:4. W drugiej osłonie tenisistki grały gem za gem. Przy stanie 5:5 Krejcikova wygrała dwa kolejne gemy i zwyciężyła 7:5. Trzecia partia była już łatwą wygraną dla Czeszki 6:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Andriejewa - Krejcikova na Polsatsport.pl. Początek ok. godz. 05:30.

KZ, Polsat Sport