Czołowy siatkarz klubu PlusLigi podjął decyzję! Wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Bartosz Filipiak (rocznik 1994), to jeden z najskuteczniejszych atakujących w PlusLidze W przeszłości grał w klubach Victoria Wałbrzych, Łuczniczka Bydgoszcz (2016–19), Trefl Gdańsk (2019–20), PGE Skra Bełchatów (2020–21) oraz LUK Lublin (2021–22). To właśnie z województwa lubelskiego trafił do Ślepska Malow Suwałki, gdzie doskonale wkomponował się do drużyny prowadzonej przez trenera Dominika Kwapisiewicza i stał się jednym z jej liderów.

W sezonie 2022/23 stanowił o sile biało-niebieskich i zdobył 542 punkty, z czego 46 bezpośrednio z zagrywki i 45 blokiem. Doskonała gra w pierwszej kampanii w suwalskich barwach zaowocowała propozycją nowego kontraktu, z której Filipiak skorzystał i obecnie rywalizuje z zespołem o awans do fazy play-off w sezonie 2023/24. Konieczność rozpoczęcia budowy składu na kolejny rok przyniosła kontynuację współpracy i wzajemne zaufanie. Bartosz Filipiak pozostanie w Suwałkach na kolejny rok i ponownie będzie stanowił o sile prawego skrzydła.

– Cieszymy się, że Bartek, który dołączył do nas przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023, zaufał naszej wizji i strategii budowy zespołu na przyszłoroczną kampanię PlusLigi, która będzie nie tylko wyjątkowa z uwagi na planowane zmniejszenie występujących w niej drużyn, ale także stale rosnącego poziomu sportowego. To dowód na to, że praca, którą na co dzień wykonujemy ma sens i pomaga w indywidualnym rozwoju występujących w Suwałkach zawodników. Bartek jest niezwykle pracowitym i ambitnym zawodnikiem, który wielokrotnie udowodnił swoją wartość na parkietach PlusLigi i prowadził nasz zespół do zwycięstw. Nie bez znaczenia jest dla nas fakt, że zdecydował się kontynuować grę w biało-niebieskich barwach pomimo ofert z większych ośrodków, stawiając na grę, spokój w dążeniu do celów i świetne warunki infrastrukturalno-sportowe – powiedział prezes klubu Wojciech Winnik.

– Przede wszystkim bardzo się cieszę, że klub wyraził chęć współpracy na następny sezon. Będzie to już mój trzeci sezon w Suwałkach. Jestem półtora roku razem z drużyną. Przez ten czas bardzo dobrze poznałem klub. Zawodników, sztab, cały dział administracji. To też ułatwiło podjąć mi tę decyzję. Przy okazji chciałbym podziękować naszym kibicom za wsparcie na meczach domowych i wyjazdowych. Daje nam to duży zastrzyk energii. Mam również prośbę, abyście nie zwalniali i trzymali tak dalej. Do zobaczenia na boisku – dodał Bartosz Filipiak.

