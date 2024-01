Po pierwszej serii zawodów wicemistrz olimpijski na dużej skoczni z Soczi zajmował 18. lokatę po skoku na odległość 118 metrów. Natomiast w drugiej próbie Kasai uzyskał 126,5 metra. To był jeden z najlepszych skoków w całym konkursie. 51-latek awansował do pierwszej dziesiątki i ostatecznie został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu. Warto wspomnieć, że były to dla niego pierwsze punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego od niemal czterech lat.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz Pucharu Świata w skokach 2023/2024

Wszystkie miejsca na podium zajęli Austriacy. Wygrał Francisco Moerth, drugi był Daniel Huber, a trzeci Jonas Schuster. W konkursie wystartowało dwóch Polaków - Jan Habdas był 28., a Klemens Joniak 33.

Urodzony w 1972 roku Kasai to żywa legenda skoków narciarskich. Na arenie międzynarodowej po raz pierwszy pojawił się w 1988 roku. Przez lata rywalizował w Pucharze Świata, w którym aż 63 razy stawał na podiach konkursów, z czego 17-krotnie na najwyższych ich stopniach. Do tego dołożył trzy medale olimpijskie (jeden w drużynie i dwa indywidualnie) oraz siedem mistrzostw świata (cztery w drużynie, dwa indywidualnie i jeden w mikście). Ponadto w 1992 roku wywalczył mistrzostwo świata w lotach, a poza tym dwukrotnie był drugi w Turnieju Czterech Skoczni.

Po raz ostatni regularnie w zawodach Pucharu Świata Kasai startował w sezonie 2018/2019. Miał wówczas niemal 46 lat. Z czasem jego rola w japońskiej kadrze stawała się coraz bardziej marginalna, ale urodzony w Shimokawie zawodnik nie zamierzał kończyć kariery. Rzadko można było go oglądać na arenie międzynarodowej. Najczęściej rywalizował w zawodach krajowych. Teraz powrócił do Pucharu Kontynentalnego i od razu zrobił to w bardzo dobrym stylu.

Niewykluczone, że ten występ otworzy 51-latkowi drzwi do powrotu do Pucharu Świata. Z obecnej reprezentacji Japonii zdecydowanie najlepiej prezentuje się Ryoyu Kobayashi, który niedawno po raz trzeci w karierze wygrał Turniej Czterech Skoczni. Do tego punkty regularnie zdobywają Ren Nikaido i Junshiro Kobayashi. Pozostali skoczkowie mają problemy z ustabilizowaniem formy, co może otworzyć Kasaiemu możliwość powrotu do drużyny.

mtu, Polsat Sport