Rekord życiowy Polki!

Stefanowicz w eliminacjach uzyskała czas 7,26, a w finale poprawiła się o 0,04 sekundy. Dzięki temu zdobyła 1204 punkty do rankingu World Athletics (1144 za rezultat + 60 za wygraną w mityngu kategorii C). To jej najlepszy wynik w okresie kwalifikacji olimpijskich. Dotąd miała 1197 pkt za srebro mistrzostw Polski w biegu na 100 metrów z czasem 11,42.

W polskiej historycznej tabeli biegu na 60 metrów Stefanowicz zajmuje ósme miejsce. Szybsze od niej były jedynie Ewa Swoboda (6,99 w 2022 roku), Pia Skrzyszowska (7,12 w 2022), Ewa Pisiewicz (7,18 w 1986), Irena Szewińska (7,20 w 1974), Daria Onyśko (7,20 w 2007), Marika Popowicz (7,20 w 2016) i Anna Kiełbasińska (7,21 w 2021).

