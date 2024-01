Sensacyjny remis Niemiec z Austrią! Francja wciąż w grze

Mistrzowie olimpijscy z Francji zrobili kolejny krok w kierunku półfinałów. "Trójkolorowi" bez większych problemów pokonali 39:32 Islandię, która w rundzie zasadniczej nie zdobyła jeszcze punktu.

Marzenia o awansie do najlepszej czwórki turnieju i pierwszym w historii medalu zachowali Węgrzy, którzy wygrali po walce z Chorwacją 29:26. Do rozegrania pozostały im jeszcze trudne mecze z Niemcami i Francją.

W ostatniej sobotniej potyczce zmierzyli się kandydaci do czołowych miejsc w mistrzostwach. Austriacy w poprzednich występach zachowali miano niepokonanych i dobre przygotowanie do Euro zaprezentowali również w sobotę przeciw Niemcom. Imponującą skutecznością popisywali się obaj bramkarze. Andres Wolff (blisko 39 procent, trzy obronione karne), którego doskonale znają polscy kibice z gry w Industrii Kielce, grał bardzo dobrze, ale i tak notował gorsze statystyki od jego vis-a-vis Constatnina Moestla (ponad 47 proc.). Austriak zasłużenie został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu (MVP). Jego drużyna przez ostatnie 10 minut nie zdobyła gola, ale dzięki zdobytemu punktowi wciąż poważnie liczy się w wyścigu do podium.

KZ, PAP