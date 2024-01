Gospodynie nie będą faworytkami sobotniego starcia. Wystarczy wspomnieć, że wrocławianki przegrały trzy ostatnie spotkania. Schodziły z boiska pokonane po meczach kolejno z Roleski Grupą Azoty ANS Tarnów, BKS BOSTIK Bielsko-Biała oraz Metalkas Pałacem Bydgoszcz. Teraz staną przed zadaniem powrotu na zwycięskie tory, ale jedno jest pewne - nie będzie to łatwe wyzwanie.

Ich przeciwniczkami będą zawodniczki z Rzeszowa. Podopieczne Stephane'a Antigi radziły sobie w ostatnim czasie naprawdę dobrze, aż do minionego weekendu. Wtedy w meczu na szczycie musiały uznać wyższość Grupy Azoty Chemika Police. Spotkanie zakończyło się po tie-breaku.

Rzeszowianki zajmują drugie miejsce w tabeli Tauron Ligi i to one będą faworytkami sobotniego boju. Czy spełnią oczekiwania i dopiszą do swojego dorobku cenną wygraną?

Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - PGE Rysice Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

mtu, Polsat Sport