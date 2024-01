Aleksander Śliwka w nowej roli? "Dziękuję trenerze"

Kibice Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z niecierpliwością czekają na powrót do gry Aleksandra Śliwki. Reprezentant Polski w dalszym ciągu dochodzi do siebie po kontuzji palca. Mimo to 28-latek nieustannie wspiera swoich kolegów poza boiskiem i znakomicie sprawdza się w zupełnie nowej roli.