Cenne zwycięstwo Juventusu. "Stara Dama" na czele Serie A

Do przerwy nie oglądaliśmy goli. Na początku drugiej połowy gospodarze domagali się rzutu karnego po tym, jak w obrębie "szesnastki" po kontakcie z rywalem upadł Pontus Almqvist. Gwizdek arbitra jednak milczał. W końcu po niespełna godzinie gry padła pierwsza bramka w tym spotkaniu i było to trafienie dla Juventusu.

ZOBACZ TAKŻE: Sześć goli w meczu Betisu z Barceloną. Bezbarwny występ Roberta Lewandowskiego

Andrea Cambiaso posłał miękką centrę w głąb pola karnego. Tam zaspali obrońcy Lecce, co skrzętnie wykorzystał Dusan Vlahović. Serb złożył się do uderzenia wolejem i oddał strzał, który był nie do obrony dla Wladimiro Falcone. Na 2:0 piłkarze "Starej Damy" podwyższyli w 69. minucie gry. Główkował Weston McKennie. Piłka po uderzeniu Amerykanina pewnie wpadłaby do siatki, ale Vlahović postanowił dostawić nogę i tym samym zapisał na swoim koncie drugą bramkę w tym meczu.

Trzeciego gola Juventus strzelił w 85. minucie gry. Wrzutkę z rzutu wolnego wykorzystał Bremer. Brazylijski obrońca uwolnił się spod opieki obrońcy Lecce i strzałem głową pokonał Falcone. W ten sposób ekipa z Turynu przypieczętowała wygraną w niedzielnym spotkaniu.

Było to o tyle cenne zwycięstwo, że pozwoliło "Starej Damie" wskoczyć na fotel lidera Serie A. Na drugim miejscu plasuje się Inter, który w ten weekend nie rywalizował w lidze, gdyż w poniedziałek czeka go mecz o Superpuchar Włoch z Napoli. Różnica między Interem a Juventusem w ligowej tabeli wynosi jeden punkt.

Lecce - Juventus 0:3 (0:0)

Bramki: Vlahović 59, 68, Bremer 85

Skrót meczu Lecce - Juventus:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport