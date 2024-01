Czas na pierwszy ćwierćfinał wielkoszlemowego Australia Open. W meczu, którego stawką będzie awans do najlepszej czwórki turnieju, zmierzą się ze sobą obrońca tytułu Novak Djoković z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Czy Serb po raz dziewiąty z rzędu ogra 26-latka? Relacja live i wynik na żywo z meczu Novak Djoković - Taylor Fritz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 4:30.

Mimo problemów w dwóch pierwszych rundach Australia Open Novak Djoković i tak znalazł się w ćwierćfinale australijskiego szlema. Awans do najlepszej ósemki nie rozwiał wątpliwości o stan zdrowia Serba. W spotkaniu z Alexeiem Popyrinem dziesięciokrotny mistrz AO narzekał na ból nadgarstka i przeziębienie. Kłopoty zdrowotne nie ominęły „Nole” również w kolejnych meczach.

ZOBACZ TAKŻE: Arthur Cazaux nie podał ręki Hubertowi Hurkaczowi. Dlaczego?

Awans do ćwierćfinału i spotkanie z Mannarino nie odpowiedziały również na pytanie o dyspozycję Djokovicia. Francuz nie mógł być przeszkodą dla Serba, bo w trzech wcześniejszych meczach spędził na korcie ponad dwanaście godzin i rozegrał aż piętnaście setów. Dla 35-letniego Francuza był to prawdziwy maraton i mecz z „Nole” okazał się dla niego zabójczy.

Lider światowego rankingu może cieszyć się z tak krótkiego spotkania IV rundy, bo w ostatnich dniach przyznał, że zmagał się z grypą. Jeśli dołożymy do tego problemy z nadgarstkiem, który dokuczał mu, już w trakcie United Cup, można stwierdzić, że w meczu ćwierćfinałowym Taylor Fritz nie jest bez szans.

Amerykanin w drodze do najlepszej ósemki turnieju ograł w czterech setach ubiegłorocznego finalistę Greka Stefanosa Tsitsipasa. Fritz rozkręca się z meczu na mecz i mimo że bilans jego starć z Djokoviciem wynosi obecnie 0:8, to furtka do półfinału nie pozostaje dla niego zamknięta. Im dłużej będzie trwało jego starcie z Serbem, tym większe będą jego szansę na zwycięstwo.

Relacja i wynik na żywo z meczu Novak Djoković - Taylor Fritz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 4:30.

KP, Polsat Sport