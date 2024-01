Fibak ocenił szanse Hurkacza. Wymowne słowa

Dla wrocławianina tegoroczna edycja australijskiego turnieju jest najlepszą w karierze. Przed rokiem zakończył występy na czwartej rundzie. Teraz na tym etapie zawodów ograł Francuza Arthura Cazauxa 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), 6:4.

- Hubert jest w dobrej formie. Prezentuje w Australii zdyscyplinowany i porządny tenis. To go doprowadziło do zwycięstw. W rywalizacji z Rosjaninem nie stoi na straconej pozycji - uważa Fibak.

Poznaniak, za występ w Melbourne komplementuje także Magdalenę Fręch.

- Moim zdaniem Magda Fręch od dawna zasługuje na miejsce w top-50, jak nie top-30 światowego rankingu. Aktualnie przebywam we Francji. Tutaj naprawdę panuje ogromny zawód, że Magda pokonała Carolinę Garcię, która jest kochana. Ale w tym meczu Fręch była po prostu lepsza - powiedział.

Liderka światowego rankingu WTA Iga Świątek odpadła już w trzeciej rundzie Australian Open.

- Wierzyłem w finał Igi. Jakoś byłem przekonany, że Jelena Ostapienko i Elena Rybakina, nie zdołają przebrnąć daleko w tym turnieju, ale wydawało mi się, że Iga właśnie tak. Że zagra przynajmniej finał – przyznał zaskoczony.

Polka jednak przegrała z 19-letnią Czeszką Lindą Noskową w trzech setach, a najgorzej wyglądały ostatnie gemy, kiedy polska tenisistka popełniała fatalne błędy nie mając pomysłu na ogranie rywalki.

- Błędy forhendowe niestety się Idze zdarzają. Przez nie przegrała, bo backhand ma najlepszy na świecie. Trzeba oddać szacunek Noskovej, że sobie z tymi uderzeniami poradziła. Po tym co pokazała w meczu ze Świątek życzę jej, by doszła jak najdalej w tym turnieju – stwierdził Fibak.

JŻ, PAP