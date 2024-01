Imponujące! Polski 17-latek zadziwił na Australian Open (WIDEO)

Tomasz Berkieta, wielka nadzieja polskiego tenisa, w meczu drugiej rundy juniorskiego Australian Open pokazał, że ma potencjał, by stać się jednym z najlepiej serwujących graczy na świecie. Przeciwko Brazylijczykowi Enzo Kolhmannowi de Freitasowi warszawianin zaserwował jedną z piłek z prędkością aż 233 kilometrów na godzinę.

Zagranie 17-letniego Polaka zwróciło uwagę prowadzących profile Australian Open w mediach społecznościowych, którzy na Youtube zamieścili krótki fragment meczu Berkiety. Tak imponującą moc serwisu nasz reprezentant wygenerował w pierwszym secie przy wyniku 2:2 i prowadzeniu 30-15 w gemie. Co ciekawe, całą wymianę przegrał po nieudanym ataku do siatki.

Spotkanie drugiej rundy turnieju juniorów z de Freitasem zakończyło się jednak zwycięstwem Berkiety w trzech setach - 7:6 (7-1), 3:6, 6:2. W kolejnym spotkaniu rozstawiony z numerem trzecim polski gracz zmierzy się z turniejową "szesnastką", Australijczykiem Haydenem Jonesem.

Urodzony w lipcu 2006 roku Berkieta to półfinalista juniorskiego AO sprzed roku. Pokonał wówczas dwóch rozstawionych zawodników - Mihaia Alexandru Comana (numer 5) oraz Francuza Arthura Geę (numer 4). W walce o finał przegrał z Amerykaninem Learnerem Tienem 4:6, 2:6.

W kolejnych juniorskich Wielkich Szlemach w 2023 roku nie wiodło mu się już tak dobrze. We French Open i w US Open odpadł w pierwszej rundzie, w Wimbledonie dotarł do ćwierćfinału.

Mierzący 192 centymetry, silny fizycznie młody polski gracz, już w przed rokiem potrafił serwować z prędkością sięgającą 220 km/h. - Chciałbym poprawić ten wynik. Byłbym zadowolony, gdybym dołożył jeszcze 10 kilometrów. Ale dobry serwis to nie tylko szybkość piłki. Pracuję też nad jego kierunkiem i dobieraniem odpowiedniego rodzaju podania pod konkretną sytuację - mówił wówczas w rozmowie z WP SportoweFakty.

Jak widać, Berkieta osiągnął swój cel. 233 kilometry na godzinę to drugi najszybszy serwis tegorocznego Australian Open, biorąc pod uwagę również turniej seniorów. Jedynym graczem, któremu udało się zaserwować szybciej od Berkiety, jest Chińczyk Zhizhen Zhang (235 kilometrów na godzinę). Dla porównania, najlepsza prędkość Huberta Hurkacza to 226 km/h.

GW, Polsat Sport