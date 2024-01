Anna Kalinskaja i Qinwen Zheng uzupełniły we wtorek grono ćwierćfinalistek wielkoszlemowego Australian Open kobiet. Do ich bezpośredniego pojedynku, którego stawką będzie awans do półfinału, dojdzie po tym, jak Rosjanka wyeliminowała Włoszkę Jasmine Paolinii, a Chinka Francuzkę Oceane Dolin. Relacja live i wynik na żywo z meczu Anna Kalinskaja - Qinwen Zheng na Polsatsport.pl.