Czas na ostatni ćwierćfinał Australian Open w rywalizacji panów. Do gry wkracza wicelider rankingu ATP Carlos Alcaraz. Hiszpan zmierzy się z Niemcem Alexandrem Zverevem. Czy powrót na korty Melbourne Park po ubiegłorocznej absencji od razu okaże się zwycięski dla Alcaraza? Relacja live i wynik na żywo z meczu Carlos Alcaraz - Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

W 2022 roku Carlos Alcaraz dotarł do 3. rundy Australian Open. Rok później Hiszpan nie wystąpił w australijskim szlemie z powodu kontuzji. Poniedziałkowy awans Hiszpana do ćwierćfinału oznacza, że osiągnął on swój najlepszy wynik w Melbourne.

W poniedziałkowym meczu z 60. tenisistą rankingu ATP Miomirem Kecmanoviciem Hiszpan nie stracił swojego serwisu. Serb próbował utrzymać swoje podanie i pozostać w meczu, ale w każdym secie Alcaraz był o jednego brejka lepszy od rywala. Po niespełna dwugodzinnym meczu wicelider rankingu ATP awansował do ćwierćfinału.

O awans do półfinału Hiszpan powalczy ze znajdującym się w wysokiej formie Alexandrem Zverevem. W poniedziałek rozstawiony z numerem szóstym tenisista po "maratońskim", pięciosetowym pojedynku pokonał Brytyjczyka Camerona Norriego. Tym, co może przesądzić o losach ćwierćfinału z Alcarazem, może być właśnie zmęczenie Niemca.



Zverev i Alcaraz spotkają się po raz ósmy w karierze. Co ciekawe z siedmiu dotychczasowych pojedynków tylko trzy padły łupem Hiszpana. Czy wicelider rankingu utrzyma presję faworyta i sięgnie po wygraną nad Niemcem?



Relacja live i wynik na żywo z meczu Carlos Alcaraz - Alexander Zverev na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 1:00.

Karol Płatek, Polsat Sport