Kiedy finał Australian Open? Kiedy zagrają najlepsze tenisistki?

Austarlian Open jak co roku jest pierwszym turniejem wielkoszlemowym w sezonie. Do Melbourne udają się najlepsi tenisiści świata. Rywalizacja powoli dobiega końca. Znamy już daty finałowych spotkań, w tym meczu o tytuł w singlu kobiet. Kiedy finał Australian Open?

W tegorocznym Australian Open w rywalizacji singla kobiet Polskę reprezentowały Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette. Najkrócej na australijskich kortach grała ta ostatnia. Linette nie była w stanie powtórzyć zeszłorocznego sukcesu - dotarcia do półfinału turnieju. Polka już w pierwszej rundzie odpadła z Caroline Wozniacki, będąc zmuszona ze łzami w oczach poddać mecz z powodu kontuzji, która z gema na gem coraz bardziej utrudniała jej grę. W drugim secie Linette poddała mecz (2:6, 0:2/krecz).

Jako druga z rywalizacji w AO nieoczekiwanie odpadła najlepsza rakieta świata. Świątek została pokonana w trzeciej rundzie turnieju przez młodszą od siebie Lindę Noskovą, która obecnie zajmuje 50. miejsce w rankingu WTA. Choć pierwszy set polska tenisistka pewnie wygrała 6:3, to w dwóch kolejnych pojawiły się problemy. W drugiej odsłonie Czeszka przy stanie 4:3 przełamała Świątek, zrobiło się 5:3 i tego wyniku reprezentantka Polski już nie odwróciła. O losach spotkania zadecydował trzeci set. Przy wyniku 3:3 znów to Noskova była lepsza i wyszła na prowadzenie. Tablica wyników wskazywała rezultat 5:3 dla Czeszki. Choć Świątek wygrała jeszcze jednego gema to nie była w stanie doprowadzić do remisu, tie-break'a i odpadła z Australian Open (6:3, 3:6, 4:6).

Po meczu Polka oceniła swoją grę.

- Czułam, że mam wszystko pod kontrolą aż do momentu, kiedy przełamała mnie w drugim secie. Ja miałam później kilka okazji, żeby odrobić tę stratę i wygrać gema przy jej serwisie, ale ich nie wykorzystałam. Tego mi szkoda - oceniła spotkanie na gorąco Świątek podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Podkreśliła jednak, że to dopiero początek sezonu i ma jeszcze przed sobą wiele celów na najbliższe miesiące.

- Mamy tyle ważnych turniejów w ciągu roku i rzeczy, które mogą nas zmotywować, że to nie jest tak, że się załamię po jednych rozgrywkach" - dodała.

Najdalej w Australian Open 2024 dotarła Magdalena Fręch. Polka po raz pierwszy w karierze dotarła aż do 1/8 finału eliminując Darię Saville, Caroline Garcię i Anastazję Zacharową. W walce o ćwierćfinał trafiła na Cori Gauff, która obecnie zajmuje czwarte miejsce w rankingu WTA. Amerykanka szybko, bo w zaledwie 63 minuty przekreśliła marzenia Fręch o awansie do półfinału i wygrała całe spotkanie 6:1, 6:2.

Mimo odpadnięcia Polki mogą liczyć na całkiem spore zarobki. W poprzedniej edycji AO pula wyniosła 76,5 mln. Składają się na nią nagrody dla uczestników zmagań w singlu, deblu, mikście oraz kwalifikacjach. Jeden dolar australijski stanowi równowartość około 2,64 zł.

Nagrody finansowe dla uczestników Australian Open 2024 (w dolarach australijskich):

gra pojedyncza:

1. runda - 120 000

2. runda - 180 000

3. runda - 255 000

1/8 finału - 375 000

ćwierćfinał - 600 000

półfinał - 990 000

2. miejsce - 1 725 000

zwycięstwo - 3 150 000

debel

1. runda - 36 000

2. runda - 53 000

1/8 finału - 75 000

ćwierćfinał - 128 000

półfinał - 227 500

2. miejsce - 400 000

zwycięstwo - 730 000

Kiedy finał Australian Open? Kiedy finał singla kobiet Australian Open?

Finał Australian Open w singlu kobiet odbędzie się 27 stycznia (sobota).

KZ, Polsat Sport