Nie żyje słynna lekkoatletka. Jest rekordzistką kraju w dwóch konkurencjach

Pochodząca z Trnawy sportsmenka specjalizowała się w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Była pierwszą w historii Słowacji zawodniczką, która we wspomnianych konkurencjach lekkoatletycznych pokonała bariery 15 i 16 metrów (pchnięcie kulą) oraz 50 i 60 metrów (rzut dyskiem).

ZOBACZ TAKŻE: Kapitan kadry kontuzjowany! Może opuścić Euro 2024

Do Hanulakovej do dziś należą rekordy Słowacji w obu tych konkurencjach. W 1984 roku posłała dysk na odległość 64 metrów, zaś rok później dołożyła do tego także najlepszy w historii kraju wynik w pchnięciu kulą (16,98 m). Gabriela Hanulakova była multimedalistką mistrzostw Czechosłowacji. Krajowy czempionat w pchnięciu kulą wygrywała ośmiokrotnie, zaś w rzucie dyskiem triumfowała sześć razy.

Po zakończeniu kariery sportowej pracowała jako trenerka przygotowania fizycznego, lekkoatletyki oraz nauczycielka wychowania fizycznego w gimnazjum o profilu sportowym w Bratysławie. Do jej podopiecznych należą między innymi: Martin Kucera (złoty medalista Uniwersjady 2013 w biegu na 400 metrów przez płotki), Jozef Pelikan (halowy mistrz Słowacji w biegu na 800 metrów z 2008 roku) i tenisista Andrej Martin, olimpijczyk z Rio de Janeiro.

RI, Polsat Sport