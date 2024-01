Niesamowita seria trwa. Znamy pierwszego półfinalistę Australian Open

Novak Djoković kontynuuje serię zwycięstw w Australian Open. We wtorek Serb pokonał Amerykanina Taylora Fritza w czterech setach, wygrał swój 33. kolejny mecz w Melbourne i awansował do półfinału turnieju.

Mecz dziesięciokrotnego triumfatora turnieju w Melbourne z najwyżej notowanym w rankingu ATP Amerykaninem rozpoczął się od niezwykle długiego, 16-minutowego gema, którego serwujący Fritz wygrał po dziewięciu równowagach. Kolejne siedem punktów wygrał Djoković i miał trzy okazje, by wyjść na prowadzenie 3:0. Jego rywal odpowiedział jednak serią pięciu kolejnych zwycięskich wymian i obronił podanie.

Następne gemy pewnie wygrywali serwujący, aż do stanu 6:5, gdy reprezentant USA miał dwie piłki setowe. Djoković wyszedł z kłopotów dzięki świetnemu forhendowemu crossowi oraz asowi serwisowemu i doprowadził do tie-breaka. Zaczął go od prowadzenia 4-0, pierwsze setbole miał przy wyniku 6-1, a ostatecznie wygrał 7-3.

Drugiego seta Fritz rozpoczął od przełamania lidera światowego rankingu. Objął prowadzenie 2:0, w szóstym gemie i ósmym gemie odparł ataki faworyta, broniąc w sumie sześciu break-pointów i wygrał tę część spotkania 6:4.

Po ponad dwóch godzinach walki 26-latkowi z Kalifornii zaczęły dawać się we znaki trudy meczu. W drugim gemie trzeciego seta Djokoviciowi wreszcie, po piętnastu szansach zmarnowanych we wcześniejszych partiach, udało się wykorzystać okazję do przełamania. Przy wyniku 5:2 "Nole" po raz drugi odebrał podanie rywalowi, nie tracąc w jego gemie serwisowym ani jednego punktu, i do awansu do półfinału, a zarazem 33. wygranej z rzędu w meczu Australian Open, brakowało mu już tylko jednego seta.

O krok od zwycięstwa ze słabnącym rywalem Serb był po szóstym gemie seta numer cztery, gdy raz jeszcze przełamał Fritza i wyszedł na 4:2. Chwilę później Amerykanin zaskoczył, wygrywając przy podaniu rywala do 15, ale jego nadzieje na przedłużenie spotkania nie trwały długo. W swoim kolejnym gemie serwisowym Fritz zagrał bardzo słabo, zakończył go podwójnym błędem i przy wyniku 5:3 Serb serwował po zwycięstwo. Wykorzystał już pierwszego meczbola i po blisko czterech godzinach walki wygrał 7:6 (7-3), 4:6, 6:2, 6:3.

W całym meczu Djoković zagrał 20 asów serwisowych (Fritz 16), miał 52 wygrywające uderzenia przy 26 błędach (jego rywal 63 "winnery" i 39 błędów) i wykorzystał cztery z 21 szans na przełamanie (Amerykanin dwie z sześciu).

W półfinale lider rankingu ATP zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Jannik Sinner - Andriej Rublow.

Australian Open, 1/4 finału

Novak Djoković (Serbia, 1) - Taylor Fritz (USA, 12) 7:6 (7-3), 4:6, 6:2, 6:3

GW, PAP