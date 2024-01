Sergiusz Zając (4-1) reprezentujący klub Spartakus Rzeszów uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia w polskim MMA. 27 stycznia w walce wieczoru gali Babilon MMA 42 zmierzy się z Bartłomiejem Gładkowiczem w eliminatorze do mistrzowskiego pasa kategorii półciężkiej. – Chcę dać kibicom widowiskową i krwawą batalię – mówi Zając.

Szybko rozwijająca się kariera Zająca nieco straciła rozpęd w ubiegłym roku, kiedy Sergiusz wystąpił w klatce tylko jeden raz, pokonując przez nokaut w 1. rundzie Dominika Owsianego na gali Babilon MMA 38 w Chełmie. Wcześniej wypadła m.in. planowana walka z Piotrem "Ledą" Walawskim.

– Nie uważam, żeby ten czas był dla mnie stracony. Cieszę się, że teraz walczę już na samym początku roku, bo będę miał czas, aby nadrobić zaległości – ocenia 25-letni Sergiusz Zając. – Na ten moment nie myślę jeszcze o mistrzowskim pasie. Mam go z tyłu głowy i wiem, że że jest już blisko, lecz aby go mieć, muszę najpierw pokonać Gładkowicza. On jest teraz moim głównym celem.

Starszy o 2 lata "Clark Kent" ma na koncie aż 3 razy więcej walk zawodowych, ale to nie przeszkadza obdarzonemu lepszymi warunkami fizycznymi Zającowi, który uważa, że zdobył wystarczające doświadczenie poza MMA.

– Nasz rekord się różni, lecz wcale nie uważam, aby mój przeciwnik był bardziej doświadczony ode mnie. Mam na koncie wiele walk stoczonych w innych formułach na trudniejszych zasadach niż profesjonalne MMA, między innymi turnieje na gołe pieści czy starty w combat sambo, gdzie mierzyłem się z mocnymi zawodnikami z różnych stron świata – tłumaczy fighter z Rzeszowa, zwycięzca drugiego turnieju The War.

Co Sergiusz Zając chciałby obiecać fanom? – Zawsze liczę na 3-rundową krwawą batalię, bo takie walki sam najbardziej lubię i wiem, że kibicom również podobają się one najbardziej. Nie wybiegam w przyszłość za daleko. Będę o niej myślał, gdy pokonam już Gładkowicza. Na pewno nie będzie już długich przerw między walkami. Chciałabym ich stoczyć jak najwięcej w tym roku! – kończy Zając.

Karta walk gali Babilon MMA 42 w Żyrardowie:

Walka wieczoru w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Bartłomiej "Clark Kent" Gładkowicz (10-4) vs Sergiusz Zając (4-1)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (4-1) vs Adam Muzyka (4-0)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Dawid Kuczmarski (4-0) vs Wojciech Demczur (3-0)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Iwo Baraniewski (1-0) vs Miroslav Uchytil (1-1)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Michał "Benek" Bednarski (0-1) vs Michał Rudzki (1-1)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Arkadiusz Kolus (1-1) vs Marcin Kopcza (1-1)



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Marcin Krawczyk vs Nikodem Miastkowski



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Mykola Kos vs Paweł Selwa

Informacja prasowa