Siatkarskie rozstanie z... planowanym powrotem! Mistrz Polski przekazał ważną informację

Natalia Dróżdż (rocznik 2004) przygodę z siatkówką rozpoczęła w sekcji młodzieżowej Łódzkiego Klubu Sportowego. Występowała na pozycji przyjmującej, a obecnie gra jako środkowa. W sezonie 2022/23 jako zawodniczka ŁKS Commercecon Łódź sięgnęła po złoty medal mistrzostw Polski. W swej karierze rozegrała dotychczas 20 meczów na poziomie Tauron Ligi.

Decyzja o wypożyczeniu do klubu pierwszoligowego została podjęta wspólnie przez Zarząd ŁKS Commercecon Łódź, sztab szkoleniowy oraz Natalię Dróżdż. Będzie to dla siatkarki okazja do gry w większym wymiarze czasu, co znacznie przełoży się na zbieranie przez młodą środkową boiskowego doświadczenia.

Dróżdż pozostaje zawodniczką ŁKS Commercecon Łódź, co oznacza, że zobaczymy ją ponownie w biało-czerwono-białych barwach po zakończeniu sezonu przez klub z pierwszej ligi.

