W ostatnich miesiącach kibice tenisa na całym świecie z wypiekami na twarzy śledzili rywalizacje pomiędzy Aryna Sabalenką i Igą Świątek. Stawką byłą walka o fotel liderki rankingu WTA. Ostatecznie Białorusinka na krótki czas zdetronizowała Polkę, która odzyskała prowadzenie po zwycięstwie w finałach WTA w Cancun.

Nieoczekiwanie do grona kandydatek do objęcia tronu liderki rankingu WTA włączyła się Coco Gauff. Amerykanka od początku sezonu imponuje formą, potwierdzając, że zwycięstwo w US Open nie było jedynie dziełem przypadku czy chwilowego wzrostu formy. Przed rozpoczęciem zmagań w Melbourne przewaga Sabalenki nad trzecią Amerykanką wynosiła 2 tysiące punktów. Aktualnie to zaledwie 485 punktów, co oznacza, że jeżeli Gauff pokona Białorusinkę, awansuje na drugie miejsce w rankingu.

Jednak wygrana z Sabalenką nie będzie łatwym zadaniem. Wiceliderka rankingu pokonując w dwóch setach Barborę Krejcikovą, awansowała do szóstego półfinału Wielkiego Szlema z rzędu. To imponujący wynik biorąc pod uwagę skalę trudności w imprezach tej rangi. Dodatkowo obrończyni tytułu w Melbourne nie straciła nawet seta.

W przeciwieństwie do jej półfinałowej rywalki. Gauff o półfinał rywalizowała z Martą Kostjuk. Ukrainka już we wcześniejszych fazach turnieju prezentowała się znakomicie i przewidywano, że pojedynek nie zakończy się w trzech setach. Te słowa znalazły potwierdzenie już w pierwszym secie ćwierćfinałowej rywalizacji.

Kostjuk przegrała co prawda otwierającą partię po tie-breaku, ale w drugim secie wyrównała stan rywalizacji z Gauff. Amerykanka wiatr w żagle złapała dopiero w trzeciej odsłonie meczu, którą wygrała 6:2. Oznacza to jednak, że 19-latka straciła sporo sił i energii w pojedynku z Ukrainką. Na tym etapie turnieju może być to zabójcze dla Amerykanki.

Sabalenka i Gauff mierzyły się ze sobą sześciokrotnie. Cztery razy górą z tych starć wychodziła młoda Amerykanka. Najbardziej dotkliwa dla Białorusinki była porażka w finale US Open, kiedy po pierwszym secie prowadziła z Gauff, by ostatecznie przegrać dwie kolejne partie i w rezultacie tytuł nowojorskiego szlema.

Najlepszym scenariusz z perspektywy polskiego kibica to ten, w którym Gauff pokona Sabalenkę, ale przegra w finale Australian Open. Wówczas przewaga Polki nad drugą w zestawieniu Amerykanką będzie wynosić aż 2050 punktów. Czy tak się stanie?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Aryna Sabalenka - Coco Gauff na Polsatsport.pl. Początek od godziny 9:30.

Karol Płatek, Polsat Sport