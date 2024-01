Krótki odpoczynek Hurkacza po Australian Open. Wiemy, kiedy Polak wróci do rywalizacji

W ćwierćfinale Australian Open Hurkacz zmierzył się z Daniiłem Miedwiediewem. W pierwszym secie Rosjanin prowadził 2:0, ale polskiemu tenisiście przy stanie 2:3 udało się przełamać rywala i nawiązać wyrównaną walkę, która doprowadziła do tie-break'a. W nim górą okazał się Miedwiediew. Druga część meczu padła dość łatwym łupem dla Hurkacza, który wygrał ją 6:2.

Trzeci set od początku przebiegał pod dyktando Rosjanina, który prowadził 3:0 i już tego zadatku nie wypuścił z rąk (6:3). Czwarta odsłona toczyła się gem za gem, aż do remisu 5:5 - dwa ostatnie wygrał Polak (7:5). O losach całego spotkania zadecydował piąty set. W nim tenisiści wygrywali swoje gemy serwisowe. Przy stanie 3:3 Miedwiediew przełamał Hurkacza i doprowadził do stanu 5:4. Rosyjski tenisista miał dwie piki meczowe. Za pierwszym razem nie pokonał Polaka, za drugim już mu się to udało i wygrał całe spotkanie 3:2 (7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4).

Hurkacz nigdy wcześniej nie doszedł aż do ćwierćfinału Australian Open, więc ma za sobą najbardziej udany występ w karierze. Ostatni raz na takim etapie wielkoszlemowego turnieju był podczas Wimbledonu 2021.

Przerwa Polaka po australijskich bojach nie będzie trwała długo, bo już 2 lutego startuje Pucharu Davisa. Przeciwnikami reprezentacji Polski będą zawodnicy z Uzbekistanu. Dwudniowa rywalizacja w Taszkiencie będzie się toczyć na twardym korcie. W piątek (2 lutego) rozegrane zostaną dwa mecze singlowe, dzień później na kort wyjdą debliści, a po nich znów nastąpi rywalizacja indywidualna.

W kadrze Polski oprócz Hurkacza znaleźli się Maks Kaśnikowski, Kamil Majchrzak, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki. Kapitanem będzie Mariusz Fyrstenberg.

Polska zajmuje obecnie 51. miejsce w rankingu narodowych drużyn prowadzonym przez Międzynarodową Federację Tenisową, a Uzbekistan jest w nim sklasyfikowany na 36. pozycji.

