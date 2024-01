W pierwszym środowym starciu dojdzie do potyczki dwóch drużyn ze środka tabeli. Siódma PSG Stal zagra na wyjeździe z ósmą PGE GiEK Skrą. Goście będą chcieli się przełamać po serii trzech porażek. W zupełnie innej sytuacji są bełchatowianie, którzy z kolei wygrali trzy ostatnie ligowe mecze i stopniowo pną się w ligowej tabeli.

Następnie udamy się do Gdańska, gdzie Trefl zagra z Barkomem. Po serii porażek ekipa ze Lwowa przełamała się w ostatniej kolejce w spotkaniu z Bogdanką Luk. Lublin. Mecz zakończył się w czterech setach. Jeśli chodzi o Trefl, to zespół z Trójmiasta ostatnio radzi sobie w kratkę. Do środowej rywalizacji przystąpi jednak po pewnej wygranej nad Enea Czarnymi.

Skoro już jesteśmy przy drużynie z Radomia, to środę z PlusLigą zakończy mecz Projekt - Enea Czarni. Nie jest trudno wskazać tu faworyta. Pomimo ostatnich strat punktów zespół z Warszawy nadal jest jedną z najlepszych drużyn w lidze. Podopieczni Piotra Grabana zajmują aktualnie trzecie miejsce w tabeli. Natomiast Enea Czarni zamykają stawkę.

Plan transmisji meczów PlusLigi na środę. Kiedy mecze? O której godzinie?

PGE GiEK Skra Bełchatów - PSG Stal Nysa - 15:45 - Polsat Sport

Trefl Gdańsk - Barkom Każany Lwów - 18:20 - Polsat Sport

Projekt Warszawa - Enea Czarni Radom - 21:00 - Polsat Sport

mtu, Polsat Sport