Projekt ograł outsidera. Emocje tylko w trzecim secie

Spotkanie rozpoczął asem serwisowym Andrzej Wrona i było to zapowiedzią dominacji stołecznej drużyny. Gospodarze szybko wypracowali sobie wyraźną zaliczkę (7:2), a kolejnego asa dołożył Kevin Tillie (9:3). Siatkarze z Radomia nie byli w stanie włączyć się do gry, mieli ogromne problemy w przyjęciu. Kolejne asy dołożyli Jan Firlej (12:5) i Bartłomiej Bołądź (16:9). Po ataku Artura Szalpuka wynik rozjechał się na dziesięć oczek (20:10), a seta zakończyła zepsuta zagrywka gości (25:17).

Zobacz także: Co za akcja w PlusLidze! "Kibic się bawi, siatkarz bliski omdlenia" (WIDEO)

Druga odsłona to jeszcze większa dominacja drużyny z Warszawy. Gospodarze nadal punktowali z pola serwisowego – przy zagrywkach Szalpuka poszła punktowa seria od stanu 7:5 do 13:5. Kolejne udane akcje Projektu zniechęcały rywali, którzy nie mieli argumentów, by nawiązać walkę. Po autowym ataku radomian, gospodarze wygrali 25:12.

Początek trzeciego seta to przebudzenie radomian, którzy uzyskali przewagę w pierwszych akcjach (1:5, 3:8). Później nastąpiła długa przerwa spowodowana koniecznością korekty wyniku (9:12). Po niej siatkarze Projektu błyskawicznie odrobili straty (12:12). Środkowa część seta przyniosła wyrównaną grę obu ekip, końcówka należała jednak do gospodarzy. Po asie Wrony Projekt odskoczył na trzy oczka (20:17) i utrzymał przewagę. W ostatniej akcji meczu Igor Grobelny obił blok rywali (25:22).

Projekt Warszawa – Enea Czarni Radom 3:0 (25:17, 25:12, 25:22)

Projekt: Andrzej Wrona, Bartłomiej Bołądź, Kevin Tillie, Jakub Kowalczyk, Jan Firlej, Artur Szalpuk – Jędrzej Gruszczyński (libero) oraz Linus Weber, Maciej Stępień, Igor Grobelny, Yurii Semeniuk. Trener: Piotr Graban.

Czarni: Vuk Todorovic, Brodie Hofer, Michał Ostrowski, Nikola Meljanac, Konrad Formela, Przemysław Smoliński – Maciej Nowowsiak (libero) oraz Dominik Teklak (libero), Bartosz Gomułka, Igor Gniecki, Tomasz Piotrowski, Rafał Buszek. Trener: Waldo Kantor.

Wyniki meczów 18. kolejki PlusLigi:

2024-01-23: Bogdanka LUK Lublin – KGHM Cuprum Lubin 3:2 (25:13, 16:25, 25:23, 17:25, 15:4)

2024-01-23: Jastrzębski Węgiel – Exact Systems Hemarpol Częstochowa 3:0 (25:20, 27:25, 25:19)

2024-01-24: PGE GiEK Skra Bełchatów – PSG Stal Nysa 3:1 (25:20, 22:25, 25:17, 25:23)

2024-01-24: Trefl Gdańsk – Barkom-Każany Lwów 3:0 (25:17, 25:17, 25:18)

2024-01-24: Projekt Warszawa – Enea Czarni Radom 3:0 (25:17, 25:12, 25:22)

2024-01-25: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Indykpol AZS Olsztyn (czwartek, godzina 15.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-01-25: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia Rzeszów (czwartek, godzina 18.20; transmisja – Polsat Sport)

2024-01-25: MKS Ślepsk Malow Suwałki – GKS Katowice (czwartek, godzina 21.00; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport