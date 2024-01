Zmiana trenera w polskim klubie. Zadecydowała seria przegranych

Widera przejął obowiązki pierwszego trenera kaliskich siatkarek w maju 2022 roku. W swoim pierwszym sezonie zajął z zespołem szóste miejsce. Obecnie Energa MKS spisuje się poniżej oczekiwań - po pięciu porażkach z rzędu drużyna spadła na ósme miejsce w tabeli.

- Doszliśmy do wniosku, że ten nasz wspólny projekt się zakończył, coś po prostu nie zadziałało. Ostatnie wyniki nie były satysfakcjonujące, dlatego podjęliśmy męską decyzję i rozwiązaliśmy umowę za porozumieniem stron - powiedział PAP prezes klubu Błażej Wojtyła.

Nowym pierwszym trenerem został Michalczyk, dotychczasowy asystent Widery. W nowej roli Michalczyk zadebiutuje w meczu przeciwko BKS-owi Bostik ZGO Bielsko-Biała, który rozegrany zostanie w poniedziałek w Kaliszu.

- Nie ma jeszcze decyzji, czy jest to tymczasowe rozwiązanie, czy trener Michalczyk poprowadzi zespół do końca sezonu. Czas pokaże. W każdym razie otrzymał on duży kredyt zaufania od zawodniczek - dodał Wojtyła.

51-letni Michalczyk to były reprezentant Polski i zawodnik Resovii Rzeszów, Jastrzębskiego Węgla, Galaxii Częstochowa i AZS Politechniki Warszawa. Jako szkoleniowiec pracował z męskimi drużynami, m.in. BBTS-em Bielsko-Biała, Espadonem Szczecin, BKS Visłą Bydgoszcz oraz prowadził siatkarki ITA Toolls Stal Mielec.

KZ, PAP