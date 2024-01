Sabalenka czy Gauff w finale Australian Open? Ten czynnik może być kluczowy

Wiceliderka światowego rankingu tenisistek, turniejowa "dwójka" Białorusinka Aryna Sabalenka zmierzy się w półfinale wielkoszlemowego Australian Open z rozstawioną z "czwórką" Amerykanką Coco Gauff. Będzie to rewanż za finał ubiegłorocznego US Open, w którym triumfowała ta druga.

"Kocham to. Kocham to. Po US Open naprawdę chciałam rewanżu i to będzie świetny mecz. Z Coco zawsze toczymy wielkie bitwy, wspaniałe walki. Cieszę się, że z nią zagram i jestem podekscytowana, że jestem w półfinale" - podkreśliła 25-letnia Sabalenka.

Białorusinka, która broni w Melbourne tytułu, znakomicie spisuje się także w tegorocznej edycji turnieju. W pięciu dotychczasowych meczach nie przegrała ani jednego seta, straciła tylko 16 gemów, a najdłużej była na korcie 71 minut. W ćwierćfinale wyeliminowała rozstawioną z "dziewiątką" Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:2, 6:3. W sumie w Australian Open zanotowała już 12 wygranych spotkań z rzędu.

Na uwagę zasługuje również inna statystyka Sabalenki - co najmniej do półfinału dotarła w każdym z sześciu ostatnich turniejów wielkoszlemowych i w ośmiu z ostatnich 10, w których grała.

Równie dobrze gra na australijskich kortach 19-letnia Gauff. Problemy miała dopiero w ćwierćfinale, w którym straciła pierwszego w tej edycji seta, ostatecznie jednak pokonała Ukrainkę Martę Kostjuk 7:6 (8-6), 6:7 (3-7), 6:2. Amerykanka, która na początku stycznia obroniła tytuł w nowozelandzkim Auckland, nie przegrała jeszcze w tym roku meczu - jej seria wynosi 10 spotkań.

"Celem jest pozostać tutaj jak najdłużej i ciągle piąć się w górę. Nie jestem jeszcze na szczycie, ale jestem blisko" - zaznaczyła Gauff.

Jeszcze lepiej wygląda jej statystyka w turniejach wielkoszlemowych - pozostaje w nich niepokonana od 12 meczów. W ostatniej imprezie tej rangi w zeszłym roku, US Open, zdobyła pierwszy tytuł Wielkiego Szlema, pokonując w finale Sabalenkę 2:6, 6:3, 6:2. Młoda zawodniczka podkreśla, że doświadczenie z poprzednich rozgrywek procentuje w Melbourne.

"Byłam już kilka razy w półfinale Wielkiego Szlema. Kiedy w nim grasz nie czujesz, że osiągasz coś takiego ostatni raz. Chcesz grać tak, jakby tak było, żeby cieszyć się i doceniać każdą chwilę, ale jednocześnie po prostu czujesz, że możesz tego dokonać jeszcze raz" - przyznała Amerykanka.

"Takie nastawienie daje mi pewność, że przynajmniej na tym etapie Wielkiego Szlema jestem zazwyczaj spokojna. Mam nadzieję, że uda mi się wyjść na kort bez nerwów" - dodała 19-letnia tenisistka.

Sabalenka i Gauff mierzyły się ze sobą do tej pory sześć razy. Cztery zwycięstwa odniosła Amerykanka.

Półfinały gry pojedynczej kobiet zaplanowano na czwartek. Najpierw na kort wyjdą Sabalenka i Gauff, a następnie Chinka Qinwen Zheng (nr 12.) i ukraińska kwalifikantka Dajana Jastremska

jb, PAP