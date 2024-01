Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji zwolniony... w trakcie turnieju

Jean-Louis Gasset został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, mimo że Iworyjczycy jeszcze nie stracili szans awansu do 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki.

Federacja piłkarska WKS poinformowała, że 70-letniego francuskiego trenera zastąpi tymczasowo jeden z jego asystentów, Iworyjczyk Emerse Fae. Przeprosiła także kibiców za występ drużyny narodowej w fazie grupowej. Gospodarze rozpoczęli od zwycięstwa nad Gwineą Bissau 2:0, ale potem przegrali z Nigerią 0:1 oraz - co zostało uznane za upokorzenie - z Gwineą Równikową 0:4.

ZOBACZ TAKŻE: Wisła ściąga zagranicznego snajpera. To król strzelców rozgrywek

Trzecie miejsce w tabeli grupy A nie przekreśla jeszcze szans awansu "Słoni" do 1/8 finału, ale będzie to zależeć od wyników innych drużyn. Do fazy pucharowej awansują bowiem po dwie najlepsze ekipy z każdej z sześciu grup oraz cztery najlepsze z trzecich lokat.

BS, PAP