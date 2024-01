Siatkarski klub zostanie wyrzucony z rozgrywek?! Jest oficjalna skarga

Siatkarze Mint Vero Volley Monza awansowali do półfinału Pucharu Challenge, ale ich występ w najlepszej czwórce rozgrywek stoi pod znakiem zapytania. Poprzedni rywale Włochów złożyli na nich oficjalną skargę do Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV)!

W ćwierćfinale Pucharu Challenge Monza odprawiła drużynę Levskiego Sofia, dwukrotnie wygrywając po 3:0. Bułgarzy zgłosili jednak oficjalny protest do CEV, podkreślając, że zespół z Italii... złamał przepisy!

Jak podają bułgarskie media, sprawa dotyczy występu Nika Mujanovicia, słoweńskiego atakującego Mint Vero Volley Monza. Zawodnik ten rozpoczął sezon w Calcicie Kamnik, z którym zaliczył występy w Pucharze Challenge przeciwko norweskiemu Vikingowi TIF Bergen. Zespół ze stolicy Bułgarii domaga się zweryfikowania ćwierćfinałowej rywalizacji na walkower na swoją korzyść, podkreślając, że w myśl przepisów CEV zawodnik nie może w tym samym sezonie zagrać w jednych rozgrywkach w barwach dwóch klubów.

Ze zdaniem działaczy z Sofii zgadzają się również włodarze poprzedniego klubu Mujanovicia. Calcit Kamnik również złożył w tej sprawie protest do Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej.

"Jak to możliwe, że Nik Mujanović mógł wystąpić dla dwóch drużyn w rozgrywkach Pucharu Challenge? Zawodnik ten rozpoczął sezon w naszym klubie i pojawił się na parkiecie w spotkaniu z Norwegami. Następnie, poprzez transakcję, która odbyła się z naruszeniem wszelkich zasad, trafił do Vero Volley, by w poprzednim tygodniu rozegrać mecz przeciwko Levskiemu. O ile wiem, zasady są jasne - siatkarz może startować w jednym sezonie i w jednych rozgrywkach tylko w barwach jednego klubu, prawda? Uważamy, że Vero Volley powinno zostać zdyskwalifikowane z Pucharu Challenge" - czytamy w oświadczeniu Calcitu Kamnik.

Jeżeli oficjalne skargi obu klubów zostaną uwzględnione, a Monza zostanie wykluczona z rozgrywek, jej miejsce zajmie Levski Sofia. Przeciwnikiem Bułgarów będzie Galatasaray HDI Stambuł.

