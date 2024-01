Szokujące doniesienia! Pięciu mistrzów świata juniorów podejrzanych o gwałt

Szokujące informacje podał kanadyjski dziennik "The Globe and Mail". Pięciu mistrzów świata juniorów w hokeju na lodzie z 2018 roku jest podejrzanych o gwałt!

Według ustaleń ukazującej się w Toronto gazety, pięciu zawodników z reprezentacji Kanady, która przed sześcioma laty sięgnęła po złoto mistrzostw świata juniorów, zostało wezwanych do zgłoszenia się na komendę policji w London w stanie Ontario. Cała piątka zostanie prawdopodobnie oskarżona o poważne przestępstwa na tle seksualnym.

Śledztwo w tej sprawie toczy się już od dłuższego czasu i prowadzone jest zarówno przez funkcjonariuszy, jak i przez Kanadyjski Związek Hokeja na Lodzie. W 2022 roku policja uznała, że zgłoszenie, otrzymane od kobiety, która miała paść ofiarą młodych sportowców, jest wiarygodne. Kanadyjska federacja nie poinformowała mediów o wynikach swojego dochodzenia, ale w 2023 roku ogłosiła, że żaden z zawodników, którzy byli w 2018 roku w kadrze ekipy "Klonowego Liścia", nie będzie mógł do czasu wyjaśnienia sprawy występować w drużynie narodowej.



"New York Times" podał, że choć policja, Związek ani władze NHL nie ogłosiły nazwisk podejrzanych, pięciu graczy ze złotej drużyny z 2018 roku zostało ostatnio zwolnionych na czas nieokreślony ze swoich klubów. Są to: Michael McLeod i Cal Foote z New Jersey Devils, Carter Hart z Philadelphia Flyers, Dillon Dube z Calgary Flames i były napastnik Ottawa Senators Alex Formenton, który obecnie gra w szwajcarskim klubie Ambri Piotta.

Do przestępstwa miało dojść w hotelu w London pół roku po mistrzostwach świata juniorów, 19 czerwca 2018 roku, tuż po gali charytatywnej, podczas której młodzi hokeiści odbierali wyróżnienia za złoto w czempionacie. Ofiara potwierdziła w zeznaniach, że po imprezie spotkała się z zawodnikami w hotelowym barze i z kilkoma z nich udała się do pokoju, by - za obopólną zgodą - uprawiać seks. Kobieta podkreśliła jednak, że chwilę później pojawiło się u niej siedmiu kolejnych hokeistów, spośród których pięciu dokonało na niej gwałtu.

