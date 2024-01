Ukrainka pomściła Igę Świątek. Ma pasję, o której mało kto wie (ZDJĘCIA)

Jastremska zaczęła rywalizację w wielkoszlemowym turnieju znacznie wcześniej od innych półfinalistek. Musiała przebrnąć przez trzy rundy kwalifikacje. To się jej oczywiście udało, lecz każdą rywalkę pokonała w trzech setach.

Zobacz także: Sabalenka gra z Gauff! Relacja na żywo hitu Australian Open

W pierwszej rundzie los skojarzył ją z rozstawioną z "7" Marketą Vondrousovą. Sensacyjnie Jastremska oddała rywalce zaledwie trzy gemy. Następnie równie łatwo uporała się z Warwarą Graczową, przetrwała trudne momenty z Emmą Navarro, ograła po zaciętym boju Viktorię Azarenkę, a w ćwierćfinale "pomściła" Igę Świątek, pokonując w dwóch partiach Lindę Noskovą.

Zajmująca dotychczas 93. miejsce w świecie Ukrainka została pierwszą od 1978 roku, a w sumie drugą w liczonej od 1968 roku tzw. erze open kwalifikantką, która awansowała do półfinału wielkoszlemowego Australian Open.

23-latka z Odessy w Melbourne poszła w ślady Australijki Christine Dorey (Matison), ale impreza prawie pół wieku temu miała znacznie mniejszą obsadę.

"Miło jest być częścią takiej historii, bo jeszcze mnie wtedy nie było na świecie..." - przyznała z uśmiechem.

Jastremska to jednak nie tylko tenis. W trakcie pandemii dał o sobie znać jej talent wokalny. Ukrainka wydała m.in. dwa utwory - "Thousands of Me" oraz "Favourite Track". Co ciekawe, tenisistka zapowiada, że już w lutym może wydać kolejną piosenkę.

23-latka to wielka fanka piłki nożnej, a przede wszystkim Szachtara Donieck, na którego mecze uczęszczała regularnie.

Nie zawsze było jej jednak łatwo w karierze tenisowej. Trzy lata temu została zawieszona po tym, jak w jej organizmie wykryto zakazaną substancję. Ukrainka nie zgodziła się z taką decyzją, a po sześciu miesiącach została dopuszczona do gry. W 2022 roku wraz z siostrą opuściła Ukrainę ze względu na rosyjską inwazję.

Jastremska już niedługo stanie przed szansą awansu do finału Australian Open. Czy jej się uda?

Ukrainka pomściła Igę Świątek. Ma pasję, o której mało kto wie Zobacz galerię

Polsat Sport