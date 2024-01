Wielka kontrowersja w meczu Wisły Kraków! "Katastrofa! Za ile obstawiłeś?!”

W pierwszym tegorocznym sparingu, który był zarazem debiutem trenera Alberta Rude Wisła Kraków zremisowała bezbramkowo z piętnastą ekipą irańskiej ekstraklasy Nassaji Mazandaran. W drugiej połowie doszło do sporej kontrowersji. Wiślacy nie kryli pretensji do pracy tureckiego arbitra.

Trener Rude realizuje to, co zapowiadał – Wisła stara się dominować i dobrze rozgrywać, począwszy od własnej bramki. Zepchnęła Nassaji do obrony, ale nie wykreowała zbyt wielu sytuacji. Przed przerwą najlepszą miał Szymon Sobczak, który z bliska przestrzelił.

Wielka kontrowersja po akcji Krzyżanowskiego i strzale Rodado

W 70. min wiślacy wypracowali najlepszą okazję i właśnie wówczas doszło do kontrowersji. Po przechwycie piłki na połowie Nassaji, Jakub Krzyżanowski rozegrał akcję z Jesusem Alfaro i dośrodkował tuż przed bramkę do Angela Rodado. Hiszpański napastnik ekwilibrystycznie uderzył lecącą w powietrzu piłkę, ale posłał ją minimalnie obok słupka. Wiślak reklamował zagranie ręką obrońcy Nassaji.

- Hej! To jest karny! – krzyczał do sędziego. Turecki arbiter pozostał jednak niewzruszony.

Gdy trójka sędziowska po meczu opuszczała murawę, z pretensjami podszedł do niej kierownik drużyny Jarosław Krzoska.

- Katastrofa! Katastrofa! Spier…! Ręka była! How much you bet (Za ile obstawiłeś)?! – mieszanką polskiego z angielskim ustawiał do pionu sędziów postawny pracownik Wisły.

Czerwona kartka dla Szota, trener Rude odkurzył Fazlagicia

W końcówce spotkania, za ostry faul, z boiska wyleciał Dawid Szot.

Trener Rude wykorzystał aż 25 piłkarzy, w tym trzech bramkarzy. Dał także 17 minut szansy Enisowi Fazlagiciowi, za którego Wisła, dwa lata temu, zapłaciła Żylinie pół miliona euro, a ostatnio odstawiła go na bocznicę. Tyle samo minut rozegrał także 19-letni wychowanek Halnego Kamienica, obrońca Mariusz Kutwa.

Pierwszy wiosenny mecz Fortuna 1. Ligi wiślacy zagrają już 18 lutego, na wyjeździe ze Stalą Rzeszów.

Wisła Kraków - Nassaji Mazandaran 0:0

Wisła: Broda (35. Raton, 73. Stępak) - Jaroch (46. Szot), Łasicki (46. Uryga, 73. Kutwa), Colley (46. Satrustegui), Junca (46. Krzyżanowski) - Duda (46. Basha, 73. Fazlagić), Sapała (46. Carbo) - Villar (46. Alfaro), Gogół (32. Tokarczyk), Olejarka (46. Goku) - Sobczak (46. Rodado).



Nassaji: A. Rezaei - Sam, Jani, Husmand, Seifi - Farzad, Torabi, Mahmod, Nono - M. Rezaei, Ahad.



Żółta kartka: Uryga.

Czerwona kartka: Szot (87.).