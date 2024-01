Podczas treningu na skoczni w Planicy Anze Lanisek doznał zerwania więzadła pobocznego w prawym kolanie. Ten uraz oznacza, że Słoweńca najprawdopodobniej nie zobaczymy w rywalizacji do końca sezonu. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia w specjalnym nagraniu przekazali mu polscy skoczkowie. 27-latek odpowiedział na gest Biało-Czerwonych.

Dobrym słowem z Laniskiem podzielili się Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Aktualnie szósty zawodnik Pucharu Świata przekazał wiadomość dla kolegów ze skoczni.

"Chłopaki, dziękuję za wsparcie, trzymam za Was kciuki! Życzę Wam dalekich i bezpiecznych lotów, czerpcie z nich radość. Do zobaczenia niebawem na skoczni" - to słowa Słoweńca opublikowane we wpisie Polskiego Związku Narciarskiego na platformie X (dawniej Twitter).

Przypomnijmy, że sześciokrotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata doznał kontuzji w trakcie treningu na skoczni mamuciej w Planicy. Słoweńcy trenowali tam przed mistrzostwami świata w lotach, które miały rozpocząć się w czwartek. Zaplanowane na ten dzień kwalifikacje zostały jednak odwołane ze względu na zbyt porywisty wiatr. W związku z tym w dwóch konkursach, które wyłonią indywidualnego mistrza świata, wystąpią wszyscy zgłoszeni skoczkowie.

Miejsce Laniska w kadrze Słowenii zajął Ziga Jelar. Warto wspomnieć, że podopieczni Roberta Hrgoty w niedzielę będą bronili tytułu drużynowych mistrzów świata w lotach. Natomiast w rywalizacji indwidualnej miana najlepszego narciarskiego lotnika na świecie bronił będzie Marius Lindvik z Norwegii.