Zwycięstwo w Roland Garros, WTA Finals, sześć tytułów w turniejach WTA. 69 zwycięstw, w tym 23 do zera. Świątek ubiegły rok zakończyła jako lidera rankingu WTA i wygrała tytuł sportowca roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Między innymi te osiągnięcia wpłynęły na zwycięstwo Igi w plebiscycie "Forbes".

- Jest jedną z niewielu osób w Polsce, które gdyby tylko chciała, w każdej chwili mogłaby się skontaktować z najważniejszymi ludźmi na świecie, nie tylko ze świata sportu. Pod względem osobowości Iga Świątek przypomina mi Rogera Federera. Mimo młodego wieku ma swoje zdanie, wysoką kulturę osobistą, klasę - wylicza Adam Pawulkiewicz, dyrektor wykonawczy Pentagon Research, współtwórca rankingu, cytowany przez forbes.pl.

Najlepsza tenisistka świata po raz pierwszy zrzuciła z pierwszego miejsca Roberta Lewandowskiego, który w tegorocznym plebiscycie "Forbsa" uplasował się na drugim miejscu.

- Mimo kryzysu widocznego także w reprezentacyjnych występach Lewandowski i tak zajął drugie miejsce w rankingu "Forbesa" i Pentagon Research. To wciąż zdecydowanie najbardziej wpływowa osoba w polskim futbolu, który też znajduje się w kryzysie - i sportowym (Polska wciąż nie jest pewna gry w mistrzostwach Europy), i wizerunkowym" - czytamy w artykule "Forbesa".

"Lewy" w 2023 strzelił 28 goli we wszystkich rozgrywkach. W barwach FC Barcelony zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii, dotarł do półfinału Pucharu Króla i do play-offów Ligi Europy. Polak został również królem strzelców Primera Division.

Ostatnie miejsce na podium zajął Zygmunt Solorz, twórca Cyfrowego Polsatu.

- Jeden z najbogatszych Polaków od lat żyje w dobrej symbiozie ze sportem, a w szczególności z siatkówką, która stała się polskim towarem eksportowym - czytamy.

Ranking 50. najbardziej wpływowych ludzi w polskim sporcie stworzony przez "Forbesa" powstał na podstawie analizy określonych aspektów m.in. wizerunku i medialności danej osoby. Ocena kandydatów odbywała się na trzech płaszczyznach: w jakim stopniu dana osoba wywiera wpływ na organizację/zarządzanie klubami, wydarzeniami itd., w jakim stopniu dana osoba wywiera wpływ na finansowanie polskiego sportu, w jakim stopniu dana osoba wpływa na wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania dyscypliną, propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, zachowania konsumenckie.

Triumfatorem zeszłorocznego plebiscytu był Robert Lewandowski.

Karolina Zielonka, Polsat Sport