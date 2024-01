Lech kontra Warta w... brydżu. Nietypowe derby Poznania przy Bułgarskiej

Już w najbliższą sobotę, 27 stycznia, odbędzie się Charytatywny Turniej Brydża Sportowego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miejscem wydarzenia będzie poznański Enea Stadion przy ulicy Bułgarskiej. Największą atrakcją ma być tzw. Brydżrama, w której dojdzie do starcia drużyn Lecha i Warty.

Organizatorem sobotniego turnieju jest Park Tenisowy Olimpia.

- Znani jesteśmy głównie z tenisa, ale mamy też dwie drużyny brydża sportowego. Jedna gra obecnie w pierwszej lidze, druga drugiej - powiedział organizator wydarzenia Krzysztof Jordan, cytowany przez portal sportowy-poznań.pl.

Dochód z wpisowego, gastronomii oraz zaplanowanych licytacji zostanie przekazany na WOŚP. Warto jednak wspomnieć, że turniej nie będzie jedynie wydarzeniem charytatywnym. Zawody zostały wpisane do kalendarza zmagań Polskiego Związku Brydża Sportowego i są zaliczane do punktacji klasyfikacyjnej. Rywalizację będą sędziowali licencjonowani sędziowie.

- To turniej na 30 rozdań według przepisów Polskiego Związku Brydża Sportowego. Już teraz jest zapisanych ponad 60 par, finalnie może być nawet 50 stołów, więc będzie to największy tego typu turniej w Polsce. Będą trzy sesje po 10 rozdań, po nich zrobimy krótką przerwę, by zaprezentować zawodników, którzy będą grali w Brydżramie - mówił Jordan.

I właśnie we wspomnianej Brydżramie dojdzie do potyczki Lecha Poznań z Wartą Poznań. Pierwsza drużyna wystąpi w niebiesko-białych barwach, zaś druga w zielonych.

- Tak zwana Brydżrama jest na wszystkich brydżowych imprezach międzynardowych. Najciekawsze rozdania najlepszych zawodników pokazywane są na wielkim ekranie ze specjalnym komentarzem eksperta. I będzie tak też u nas. Nasza brydżrama to będą dwa stoliki, przy każdym po dwie pary zawodników. Rozegrają cztery rozdania, które będą porówywane, która drużyna te same karty wylicytuje lepiej - tłumaczył organizator turnieju na łamach sportowy-poznan.pl.

Oto uczestnicy zmagań:

Krzysztof Jassem - mistrz świata teamów 2014, srebrny medalista Olimpiady Brydżowej 2016

Włodzimerz Starkowski - drużynowy mistrz świata i Europy seniorów 2022, mistrz świata teamów 2014

Cezary Serek - klubowy wicemistrz Europy 2018, drużynowy mistrz Polski 2018

Marek Kudła - mistrz Europy Par 1980, 4. miejsce w Olimpiadzie Brydżowej

Olech Bestrzyński - klubowy wicemistrz Europy 2018, finalista mistrzostw świata par

Piotr Tuczyński - drużynowy mistrz Europy juniorów 2018

Maciej Sobieralski - drużynowy mistrz Polski (Budowlani Poznań)

Paweł Jassem - mistrz świata U-21 (2010), mistrz Europy 2013