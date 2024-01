Zarówno Dziki, jak i Trefl są ostatnio w bardzo dobrej formie, dlatego to spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Do ekipy z Sopotu dołączył niedawno Geoffrey Groselle, którego czeka teraz rywalizacja m. in. z Nicholasem McGlynnem.

W zespole z Warszawy świetnie spisuje się Dominic Green - jego pojedynek z Jarosławem Zyskowskim może być również ważny! Czy Jakub Schenk będzie w stanie powstrzymać Matta Colemana?

Relacja live i wynik na żywo meczu Dziki Warszawa - Trefl Sopot na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

plk.pl